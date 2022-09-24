陳吉仲稱研究相似低 賴香伶說應釋疑 批綠對高虹安查水表

農委會主委陳吉仲被爆料過去的研究案抄襲，陳澄清透過比對系統僅3％相似；民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，不管相似度多少都應開誠布公，面對質疑；而民進黨立院黨團調閱民眾黨新竹市長參選人高虹安任資策會期間資料被撻伐，黨團總召柯建銘回應，資策會稱沒侵權問題；賴表示，立院高規格蒐證，標準查水表手段讓大家無法接受。

陳吉仲在2012年「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，疑抄襲台大農經系教授、農委會前副主委林國慶2007年與2008年計畫，遭揪出，今也回應重複僅3％，國民黨桃園市長參選人張善政的比例不同。

「坦蕩蕩就高規格對待他自己，別只有打擊陣營就各種高標。」賴今受訪表示，不管相似度多少若受到質疑，應開誠布公面對大家調查質問，高規格的話用記者會方式公開說明，若真只有3％重複，那提出質疑的人就無法再追問。陳認為沒問題就把所有資料公開透明，也不會浪費很多行政資源處理。

至於陳非選舉政治人物，外界窮追猛打這點會不會不妥，賴回應，立委蔡壁如也不是要選舉的人，但現在各陣營有碩士學位的政治人物，論文都會被拿出來高規格檢視，最快速就是開誠布公解決，止住這一波政治人物用論文互相抹黑手法。

而高虹安被調閱資料，柯也說資策會稱高沒侵權問題，在法律上站不住腳。賴表示，立院用職權行事大家看到公函，對於調查高受雇期的個人就業隱私不妥，一聲令下要抹黑蒐證要動用黨團機器，立委職權，在選舉上抹黑蒐證，手段目的太明顯。

賴香伶強調，不要對資策會過去資源怎用，訊息是否公開，這是可受公評之事，可要求高跟資策會出來說明，怎會用立院高規格黨團施壓蒐證，若立委都受到這種待遇，是標準查水表手段，籲柯建銘撤回公文。