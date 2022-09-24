影／揭發陳吉仲疑涉抄襲 白喬茵再拋四點疑問

高雄市議員參選人白喬茵昨揭露農委會主委陳吉仲研究報告疑涉抄襲，陳吉仲提出嚴正反駁，經比對相似度僅3％。白喬茵今天再度陳吉仲的兩份研究報告沒有標註來源，肉眼看就有超過3％相似度，內容比對方式應對外說清楚。

白喬茵昨日質疑農委會陳吉仲2012「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，疑似抄襲台大農經系教授、農委會前副主委林國慶2007年「全民造林政策之執行成果與政策分析」，與2008年「提昇農民平地造林所得之探討計畫」，「整段抄、逐字抄、標點符號也抄」。陳吉仲今早在臉書說，經比對重複比例僅3%，坦蕩面對外界質疑。

白喬茵今天接續提出四點質疑。第一、陳吉仲有沒有引用台大教授林國慶2007年、2008年的研究報告，且在引用後完完全全沒標註任何文獻來源。第二、是否把別人做過的表格納為己有，把別人的心血結晶當成自己新的研究報告，並標註「本次研究整理」。

第三、依據民進黨嚴格追殺別人的標準來看，陳吉仲這次的瑕疵這麼多，是否要把當初128萬元研究經費統統吐回去。第四點、光用肉眼看報告相似度超過3％，請問陳吉仲用的比對方式倒底是活在怎樣的異次元空間，請把過程告訴大家，「請今天的陳吉仲主委檢驗10年前的陳吉仲教授」，給社會大眾一個交代。

對於白喬茵質疑，同選區民進黨參選人黃偵琳指出，論文是一個複雜的工程，會有許多引用、參考，不是一樣的文字就叫抄襲，不要看見黑影就開砲，為了流量找話題，只會顯得自己不懂裝懂，高雄不需要花瓶議員。