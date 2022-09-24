蔡英文出席論文大賞頒獎 游錫堃開「抄襲」玩笑

蔡英文總統今天上午出席「2022第15屆崇越論文大賞頒獎典禮」時表示，過去這幾年政府積極推動前瞻領域的研究，去年通過「產學創新條例」，讓大學能進一步引進產業界資源，期待透過更完善的產學合作，能培養更貼近實務界的專業人才，讓學術研究、產業創新以及國家發展都能相輔相成，共同進步。

台灣管理學會創會理事長、立法院長游錫堃致詞時表示，崇越論文大賞素有「管理學界奧斯卡」美譽，經過這個單位審視後，想必不會有「抄襲」問題。語畢引起台下哄堂大笑。

蔡總統指出，今年得獎同學的研究領域，真的很有啟發性，除了企業經營、公司治理研究，還因應國際新興趨勢，關注供應鏈安全管理、區塊鏈、金融科技以及AI自動化運用等，大家的研究領域都非常重要，也可以為國家整體發展、產業進步帶來創新的思維。

蔡總統說，這個獎項今年已邁入第15屆，要特別謝謝崇越科技和台灣管理學會，過去這麼多年來，透過每一年的競賽，鼓勵更多年輕朋友投入創新研究，也把重要的學術成果與產業進行連結，為國家發展累積出更多能量。

蔡總統表示，過去這幾年來，政府也積極推動前瞻領域的研究。去年通過「產學創新條例」，讓大學能進一步引進產業界資源，也共同成立四大半導體學院、兩大國際金融學院等，加速培養更多、更有競爭力的人才。此外，為了加快減碳的腳步，從去年起，台灣大學首度開設淨零碳排課程，清華大學、中山大學、慈濟大學也成立「淨零轉型培力工作坊」。