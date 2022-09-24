研究報告涉抄襲？ 陳吉仲回應了：重複比例僅3% 經得起檢驗

國民黨高雄市議員候選人白喬茵昨於臉書指農委會主委陳吉仲在2012年「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，疑似抄襲台大農經系教授、農委會前副主委林國慶2007年「全民造林政策之執行成果與政策分析」，與2008年「提昇農民平地造林所得之探討計畫」，質疑陳吉仲研究報告「整段抄、逐字抄、標點符號也抄」。對此，陳吉仲今天上午在臉書表示，經比對重複比例僅3%，對於外界檢視他坦蕩蕩面對，不會退卻於似是而非的操作。

陳吉仲表示，有人點名他要出來打球，質疑他擔任農委會研究計畫主持人，既然這樣就正式直球對決吧。

陳吉仲表示，他以iThenticate®比對系統，設定相同的條件比對他與林的研究報告，重複比例僅為3%，這與國民黨桃園市長候選人張善政擔任計畫主持人的研究報告重複比例有5篇超過45%，另有一篇25%以上，是完全不同的。

陳吉仲指出，此次被指控重複圖表部分，是政府公開地造林成果面積數據，圖表亦是根據政府數據製作長條圖，而後面參考文獻也有確實引用林務局的「平地景觀造林及綠美化計畫」。

他說，他當時研究團隊的研究人員同時參與兩項計畫的撰寫，報告也都是研究人員自己的研究及整理，這與直接從他人的報告內容複製貼上的情況，截然不同。