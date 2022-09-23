陳吉仲研究計畫涉抄襲？農委會：內容尚在了解中

國民黨高雄市左營、楠梓區議員候選人白喬茵，今在臉書揭露，農委會主委陳吉仲在2012年「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，領農委會125萬研究經費，但被發現大量抄襲台大農經系教授、農委會前副主委林國慶2007年「全民造林政策之執行成果與政策分析」與2008年「提昇農民平地造林所得之探討計畫」，直指陳吉仲研究報告「整段抄、逐字抄、標點符號也抄」。

農委會發言人陳淑蓉表示，針對發文內容尚在了解中，確認後會再主動向大眾說明。

國民黨桃園市長參選人張善政過去曾主持「農業電子化發展策略分析與規劃」三年計畫，遭疑侵權，農委會科技處經過三周比對調查，把服務型的研究報告，設定英文字40字、中文字50字，約文章段落兩行半的標準，採用學術論文比對工具iThenticate進行比對，認為21篇報告中有6篇有疑義。

白喬茵用同樣標準比對陳吉仲過去擔任中興大學教授時所接的農委會研究計畫，發現與台大農經系教授林國慶的研究計畫雷同處多。

農委會前主委陳保基說，迴力鏢很快就會回到農委會，農委會是專業的幕僚機構，應該解決當前的農業問題，不是當政黨的打手，這件事情讓農委會裡的事務官天人交戰，官員不像官員，他覺得很痛心。

另一名農業界人士表示，陳吉仲這計畫，是典型的申請經費計畫，要看陳吉仲抄襲的部分是否是結論部分，若只是資料引用，就是自我抄襲自我引用；若是結論抄襲，就是重大瑕疵。

他表示，這類計畫屬於「一魚多吃」類型，畢竟內容之前已經完全知道、且也已經做成結論了；一般在學術裡面，自己的東西重複使用，被引用的次數會增加，學術內一定需要附註，問題這是研究計畫，結論必須要創新。