沈慧虹招募友善店家 小額募款小物大公開

民進黨新竹市長參選人沈慧虹的競選小物今天公開，有毛巾、徽章、帆布袋、口罩四大創意文宣，除了讓民眾透過募款方式一起加入新竹隊，也募集新竹「友善店家」，邀請大街小巷市民成為支持沈慧虹的地方種子。現場有近30家店面加入友善店家行列，老闆們跟著沈慧虹一起高喊「集氣沈慧虹，光榮我帶頭！」

沈慧虹說，由新銳設計師田修銓設計的選舉主視覺以清爽黃、灰搭配，融入美學和新竹風元素的設計，獲市民好評，競選總部和臉書私訊都有民眾不斷詢問有沒有周邊商品。今天上午公布全新設計的帆布袋、徽章、毛巾、口罩，兼具實用與美學，讓市民可以透過最有設計感的小物，表達支持。

小額捐款的兩種方法有現場捐款取得和匯款方式。1000元即可將徽章、毛巾帶回家，2000元再加碼雙面可背帆布袋，大方清爽又實用。競選總部特別貼心提醒民眾，使用匯款方式的朋友一定要記得在匯款單上留下電話號碼，讓總部工作人員能將競選小物寄送到您手上。

另沈慧虹也推出「友善店家」計畫，邀請更多商店、民眾一起來當慧虹的分身，成為虹姐最有力的小種子。她也邀請有意願成為「友善店家」的夥伴，可至演藝路27號登記，索取虹姐面紙盒和面紙包，將之放置店內。

已經搶先加入「友善店家」行列的「巧克拉拉烘焙工作坊」老闆娘彭美卿說，她在南寮出生、長大，也嫁在南寮，生活環境的改變她的感受最深。現在她可以帶孫子去公園散步玩耍，約兒女騎腳踏車放鬆充電。她在新竹生活一輩子，希望子孫能在快樂、舒適的地方成長，「我今天會站出來支持慧虹，是我對孫子的未來看到希望，一定要支持沈慧虹，延續建設和政策。」