快訊

陳時中洗人設反丟青年票 急端政策牛肉能翻轉選情？

沈慧虹招募友善店家 小額募款小物大公開

聯合報／ 記者郭政芬/新竹即時報導
已經搶先加入「友善店家」行列的「巧克拉拉烘焙工作坊」老闆娘彭美卿（右二）說，新竹生活環境的改變她的感受最深，她在新竹生活一輩子，希望子孫能在快樂、舒適的地方成長。記者郭政芬／攝影
已經搶先加入「友善店家」行列的「巧克拉拉烘焙工作坊」老闆娘彭美卿（右二）說，新竹生活環境的改變她的感受最深，她在新竹生活一輩子，希望子孫能在快樂、舒適的地方成長。記者郭政芬／攝影

民進黨新竹市長參選人沈慧虹的競選小物今天公開，有毛巾、徽章、帆布袋、口罩四大創意文宣，除了讓民眾透過募款方式一起加入新竹隊，也募集新竹「友善店家」，邀請大街小巷市民成為支持沈慧虹的地方種子。現場有近30家店面加入友善店家行列，老闆們跟著沈慧虹一起高喊「集氣沈慧虹，光榮我帶頭！」

沈慧虹說，由新銳設計師田修銓設計的選舉主視覺以清爽黃、灰搭配，融入美學和新竹風元素的設計，獲市民好評，競選總部和臉書私訊都有民眾不斷詢問有沒有周邊商品。今天上午公布全新設計的帆布袋、徽章、毛巾、口罩，兼具實用與美學，讓市民可以透過最有設計感的小物，表達支持。

小額捐款的兩種方法有現場捐款取得和匯款方式。1000元即可將徽章、毛巾帶回家，2000元再加碼雙面可背帆布袋，大方清爽又實用。競選總部特別貼心提醒民眾，使用匯款方式的朋友一定要記得在匯款單上留下電話號碼，讓總部工作人員能將競選小物寄送到您手上。

另沈慧虹也推出「友善店家」計畫，邀請更多商店、民眾一起來當慧虹的分身，成為虹姐最有力的小種子。她也邀請有意願成為「友善店家」的夥伴，可至演藝路27號登記，索取虹姐面紙盒和面紙包，將之放置店內。

已經搶先加入「友善店家」行列的「巧克拉拉烘焙工作坊」老闆娘彭美卿說，她在南寮出生、長大，也嫁在南寮，生活環境的改變她的感受最深。現在她可以帶孫子去公園散步玩耍，約兒女騎腳踏車放鬆充電。她在新竹生活一輩子，希望子孫能在快樂、舒適的地方成長，「我今天會站出來支持慧虹，是我對孫子的未來看到希望，一定要支持沈慧虹，延續建設和政策。」

新竹市議員劉康彥、曾資程、陳建名，市議員參選人楊玲宜、劉彥伶皆出席今天的「新竹光榮！需要你的支持」友善店家暨小額募款記者會。

沈慧虹說，由新銳設計師田修銓設計的選舉主視覺以清爽黃、灰搭配，融入美學和新竹風元素的設計，獲市民好評。記者郭政芬／攝影
沈慧虹說，由新銳設計師田修銓設計的選舉主視覺以清爽黃、灰搭配，融入美學和新竹風元素的設計，獲市民好評。記者郭政芬／攝影
現場有近30家店面加入友善店家行列，老闆們跟著沈慧虹一起高喊「集氣沈慧虹，光榮我帶頭！」記者郭政芬／攝影
現場有近30家店面加入友善店家行列，老闆們跟著沈慧虹一起高喊「集氣沈慧虹，光榮我帶頭！」記者郭政芬／攝影

沈慧虹

延伸閱讀

高虹安在問政會未回應媒體提問 沈慧虹批高逃避問題

影／柯文哲以「惡霸性侵女生」挺高虹安 沈慧虹批無知野蠻

沈慧虹提9大關埔亮點建設 喊新建全區空橋、輕軌雙線

高虹安論文案有傷？新竹市長最新民調「她」居於領先

相關新聞

藍營擬杯葛施政報告 蘇貞昌：立院空轉不是國人期待

立法院新會期今天開議，行政院長蘇貞昌獲邀率行政團隊赴立法院施政報告，並備質詢，國民黨立院黨團表態將杯葛不讓蘇貞昌上台報告...

立院今開議 朝野甲級動員備戰

立法院新會期今天開議，行政院長蘇貞昌將施政報告並備詢。國民黨鎖定政府防疫失能、疫苗受害救濟牛步，揚言杯葛立法院會，要求政...

論文風波意外「戰學歷」 高虹安立院不再回應

立法院新會期今天開議，行政院長率行政團隊赴立法院施政報告。民眾黨新竹市長參選人高虹安日前引起「戰學歷」失言風波，及淚灑訪...

立院開議藍杯葛議事 蘇揆施政報告協商改27日進行

立法院新會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨立委一度杯葛議事，後經朝野溝通達成共識，今天院會議程...

喪女後立院新會期 余天哽咽：想放下但放不下

民進黨立委余天二女兒余苑綺上個月癌逝，今立法院新會期開議，他現身立院，哽咽談喪女後心情，說越想放下就越放不下，指自己近日...

余天喪女哽咽稱放下不易 預告月底出席選舉活動

歷經喪女之痛、民進黨立委余天今天談到已故的二女兒仍哽咽，說要放下仍要一段時間，自己會多努力；也說，自己是林佳龍在三重競選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。