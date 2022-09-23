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立院開議藍杯葛議事 蘇揆施政報告協商改27日進行

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院今天開議，國民黨立委占領議場主席台與發言台，杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，要求民進黨為疫苗採購道歉。記者許正宏／攝影
立法院今天開議，國民黨立委占領議場主席台與發言台，杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，要求民進黨為疫苗採購道歉。記者許正宏／攝影

立法院新會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨立委一度杯葛議事，後經朝野溝通達成共識，今天院會議程只進行報告事項，並預計27日再進行蘇貞昌施政報告。

國民黨團今天在近10時佔領主席台與發言台，並喊出「防疫失能，道歉負責」、「阻擋疫苗，抹黑慈濟」、「疫苗受害，求助無門」口號，杯葛議事行；民進黨立委也以「理性問政、開會質詢」口號回擊，藍綠隔空交火。

經立法院長游錫堃召集朝野協商，各黨團達成共識，針對國民立法院黨團要求蘇貞昌對染疫死亡的國人表達歉意，蘇貞昌應於下次口頭報告時予以回應。

協商共識指出，衛生福利部應在維護國內全民健康的防疫目標下，秉持專業客觀立場，增加預防接種受害救濟業務委辦專業人力，並提升審查會議開會頻率，以加速行政作業且應以對疑似受害人有利之立場，從寬、從速、從簡審定核予其救濟給付金額，每半年向立法院提出報告。

各黨團也同意，今天院會進行至報告事項處理完畢，27日上午9時進蘇貞昌施政報告並備質詢。

蘇貞昌 立法院 疫苗

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