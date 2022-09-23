喪女後立院新會期 余天哽咽：想放下但放不下

民進黨立委余天二女兒余苑綺上個月癌逝，今立法院新會期開議，他現身立院，哽咽談喪女後心情，說越想放下就越放不下，指自己近日到醫院是去回診，身體還好，月底將開始參加選舉活動。

余天受訪時一開始說，該放下的也放下了，但是老婆李亞萍至今仍放不下，目前正在選舉，其實很多場子他必須要去，這個月底就會開始參加選舉活動。

余天哽咽說，很多人都說要放下，但他越想放下就越放不下，可能還需要一段時間，「讓我自己努力一下」。他心疼的說，余苑綺受了太多苦，「但是也好，不必再受苦了」。

余天說，近日去了幾次醫院，都是回診跟拿藥，身體狀況還好，沒有外界講的那麼嚴重，他證實自己小中風，當初頸動脈塞住，但不曉得為什麼，經過4小時就好了，醫生也覺得奇怪，所以要他住院一週檢查。

余天表示，頸動脈塞住是很嚴重的，可能影響腦部三分之二活動，醫生囑咐他這個月不要參加活動，但他擔任民進黨新北市長參選人林佳龍三重區競總主任委員，還是會參加，只是盡量減少，目前身體還好，謝謝大家關心。