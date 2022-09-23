影／藍委佔領立院主席台 要求政府為防疫失能道歉負責

立法院第10屆第6會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨立院團祭出杯葛，佔領議場主席台，要求行政院長蘇貞昌為防疫失能道歉，對疫苗損害補償程序要盡速處理，對疫苗採購應安排專案報告等三大訴求，若沒有得到具體回應，就不會讓蘇貞昌上台進行施政報告。

國民黨團總召曾銘宗表示，三大訴求首先是蔡政府防疫失能，且至今都未曾對此道歉，因此蘇貞昌若要施政報告，就要先道歉。再者，政府購買疫苗黑幕幢幢，相關資料竟然要封存30年，連立委要看都看不到。最後，受到疫苗傷害者經統計已經超過2萬人，提出申訴的有6000案，但依照衛福部目前審議速度，要10年才審得完，國民黨團6度舉行記者會質疑，但蔡政府不回應就是不回應，態度實在傲慢。

國民黨團在場內提出三大訴求後，藍委齊喊出「防疫失能，道歉負責」、「阻擋疫苗，抹黑慈濟」、「疫苗受害，求助無門」口號。場內未見民進黨立委準備進行清場動作，院會目前持續空轉中。