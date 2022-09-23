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「惡霸性侵說」失言道歉？ 柯文哲：只是比喻用詞強烈

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午出席台北參與式論壇受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午出席台北參與式論壇受訪。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲昨天談到民眾黨新竹市長參選人高虹安論文案時說「像惡霸流氓要強姦女生」，被指為失言。柯文哲上午出席台北參與式論壇受訪，對於是否是失言、是否要道歉？柯文哲說，這個社會不可以是只有批評受害者反抗，真正要譴責的是加害者的施暴，「我只是比喻用詞強烈而已」。

柯文哲說，台灣社會不可以成為一個不公平的社會，今天要譴責的是加害者的施暴，怎麼會是受害者的反抗？高虹安的論文事件，她在當時拿博士學位的時候，也不是什麼政治咖，只是一個普通老百姓，從台灣到美國念書，相信她辛辛苦苦拿到博士學位，不只珍惜，她應引以為傲。

柯文哲說，現在抹黑高虹安抄襲，過分的是，簡直是動用國家力量在修理她，新聞先出來，再來1450，再來名嘴，然後循環再擴大，她短短2天的網路聲量比陳時中一周加起來還多，這太過分。

柯文哲說，「我為什麼用詞這麼強烈？感同身受。」2018年選台北市長連任的時候，還記不記得葛特曼事件？他在台大當醫生當30年，自認為是一個好醫生，結果抹黑他買賣器官、用葉克膜活摘器官，其他不講就算了，講葉克膜他就更火大。

柯文哲說，這個社會不可以是只有再批評受害者反抗，真正要譴責的是加害者的施暴。媒體追問，這不算失言？柯文哲說，他只是比喻用詞強烈而已，對高虹安來講，辛辛苦苦拿到一個學衛，本來是要引以為傲的，這種網路攻擊、電視台轟炸，已經不是言詞霸凌，是人格毀滅，是對人身最大的攻擊。

柯文哲 高虹安 2022大選 新竹市選舉 論文抄襲

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