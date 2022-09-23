強震損壞花東鐵路 蘇貞昌：本月底前剩18.8公里需接駁

立法院新會期今天開議，行政院長蘇貞昌今天赴立法院提出施政報告。根據書面資料，其中，政府採購莫德納次世代疫苗採購300萬劑，已有約160萬劑到貨，預計9月底全數運抵。針對0918池上地震災害重建部分，鐵路花東路段長達150.8公里列車通行受影響，預計本月底可搶通到剩玉里到富里間18.8公里路段需短程接駁

蘇貞昌今天應邀立法院提出施政方針及施政報告，並備質詢，根據行政院送達立法院書面資料，蘇貞昌施政報告以「壯大經濟、造福國人、守護台灣」等3大主軸論述。

有關0918池上地震災害重建進度，蘇貞昌表示，在鐵路部分，因多處路段受損，3到鐵道橋位移、橋台隆起，導致12個車站，從花蓮到台東路段長達150.8公里列車通行受影響，暫以公路客運接駁疏運，受損嚴重的新秀姑巒溪橋，將在確保行車安全前提下，加速縮短修復時間，預計本月底前，可搶通到只剩玉里到富里間18.8公里路段需短程接駁。

在橋梁方面，受損的花蓮高寮大橋、崙天大橋及台東的寶華大橋，將評估適當工法，協助地方政府盡速進行重建。針對花東受損糧倉，行政院將給予最優會補助及低利貸款，讓稻農的稻穀收穫有保障。

蘇貞昌表示，行政院已公告本次賑災的救（協）助事項，包括生活扶助、金融補貼、住宅租金補貼、建物補強救助以及稅捐減免等，政府都會主動協助災民辦理。

疫苗及防疫部分，蘇貞昌表示，目前全國疫苗施打率第一劑高達93.5％、第二劑87.4％、第三劑有近73％；台灣每百人疫苗接種數排名全球第8，目前不論是成人或幼兒疫苗接庫存充足，政府採購的莫德納次世代疫苗300萬劑，已有約160萬劑到貨，明起投入施打，預計本月底前可全數運抵。

邊境開放部分，政府昨天宣布從下周四起，實施進程開放措施，包括入境3+4改全程1人1室，取消機場唾液PCR，全面恢復免簽，經觀察一周後，若疫情仍在掌握中，經兩周預告後，正式實施0+7入境免居檢措施，且開放國境。

蘇貞昌提到，為紓緩大宗物資、關鍵原物料價格偏高壓力，減輕國內廠商營運成本，避免物價波動影響民生經濟，原物料減稅措施將延長至12月底。另外，央行綜合考量國內外經濟與金融情勢，兼為穩定國內物價，因此調升政策利率，而升息加重貸款族經濟負擔，政府會持續維持部分貸款利息補貼，減輕特定族群負擔。

面對中國持續的政治脅迫，一而再的無預警禁止我農漁產品進口，並在台海周邊進行海空軍是活動，蘇貞昌強調，台灣從不主動挑釁，但也絕不畏戰，政府明年度編列的國防預算規模超過新台幣5800億元，創歷史新高，代表捍衛國家主權、確保國家安全的決心。