快訊

國民黨控綠營宜縣長參選人江聰淵論文抄襲 比率達40％

邊境解封啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國

小二男童水圳抓魚遇「水門放水」遭沖走 下遊3公里閘門找到遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院新會期開議 民眾黨籲正面交鋒蘇貞昌

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立法院第10屆第六會期今天開議，國民黨揚言杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，民眾黨團今上午九點步入議場前，發表聲明，盼透過監督和質詢，在台上和蘇貞昌正面交鋒，願新會期運作順利。 記者歐陽良盈/攝影
立法院第10屆第六會期今天開議，國民黨揚言杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，民眾黨團今上午九點步入議場前，發表聲明，盼透過監督和質詢，在台上和蘇貞昌正面交鋒，願新會期運作順利。 記者歐陽良盈/攝影

立法院第10屆第六會期今天開議，國民黨立院黨團揚言杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，民眾黨團今上午9點步入議場前，發表聲明，盼透過監督和質詢，在台上和蘇貞昌正面交鋒，願新會期運作順利。

民眾黨團總召邱臣遠表示，今天的重點在數位部的歸屬，另外是預算方面，自己和同黨立委蔡壁如、賴香伶、高虹安、張其祿五人，會在新會期針對國防安全、交通安全、經濟繁榮、環境永續、勞權保障、居住正義等七大面向，推動修法和立法，扛起「最強在野」責任，督促執政黨積極排審，為人民福祉加快立法腳步。

民眾黨立委蔡壁如說，這個會期她的重點會放在疫情相關議題，包括第一線醫護人員服務比等權益，以及長照問題。蔡壁如說，希望國民黨的杯葛適可而止，讓國會順利運作。

蔡壁如 民眾黨 蘇貞昌

延伸閱讀

立院開議國民黨擬杯葛 時力反對：應正面對決蘇貞昌

藍營擬杯葛施政報告 蘇貞昌：立院空轉不是國人期待

藍表態明杯葛蘇貞昌施政報告 柯建銘喊話：適可而止

立院明開議 時力民眾黨團籲勿杯葛「直球對決蘇貞昌」

相關新聞

藍營擬杯葛施政報告 蘇貞昌：立院空轉不是國人期待

立法院新會期今天開議，行政院長蘇貞昌獲邀率行政團隊赴立法院施政報告，並備質詢，國民黨立院黨團表態將杯葛不讓蘇貞昌上台報告...

立院今開議 朝野甲級動員備戰

立法院新會期今天開議，行政院長蘇貞昌將施政報告並備詢。國民黨鎖定政府防疫失能、疫苗受害救濟牛步，揚言杯葛立法院會，要求政...

她將成「背後靈」？柯文哲：支持陳時中就是支持周玉蔻

資深媒體人黃光芹昨天在節目《不演了開講》受訪中直言，若陳時中當選台北市長，周玉蔻將成「背後靈」。台北市長柯文哲上午出席台...

柯文哲惡霸性侵說惹議 林耕仁追問高虹安：妳認同嗎？

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天再回到故鄉香山區家戶拜票。林受訪再緊咬對手高虹安的歧視學歷爭議，台北市長柯文哲形容「惡霸流...

影／藍委佔領立院主席台 要求政府為防疫失能道歉負責

立法院第10屆第6會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢。國民黨立院團祭出杯葛，佔領議場主席台，要求行政院...

「惡霸性侵說」失言道歉？ 柯文哲：只是比喻用詞強烈

台北市長柯文哲昨天談到民眾黨新竹市長參選人高虹安論文案時說「像惡霸流氓要強姦女生」，被指為失言。柯文哲上午出席台北參與式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。