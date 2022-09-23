立院新會期開議 民眾黨籲正面交鋒蘇貞昌

立法院第10屆第六會期今天開議，國民黨立院黨團揚言杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，民眾黨團今上午9點步入議場前，發表聲明，盼透過監督和質詢，在台上和蘇貞昌正面交鋒，願新會期運作順利。

民眾黨團總召邱臣遠表示，今天的重點在數位部的歸屬，另外是預算方面，自己和同黨立委蔡壁如、賴香伶、高虹安、張其祿五人，會在新會期針對國防安全、交通安全、經濟繁榮、環境永續、勞權保障、居住正義等七大面向，推動修法和立法，扛起「最強在野」責任，督促執政黨積極排審，為人民福祉加快立法腳步。

民眾黨立委蔡壁如說，這個會期她的重點會放在疫情相關議題，包括第一線醫護人員服務比等權益，以及長照問題。蔡壁如說，希望國民黨的杯葛適可而止，讓國會順利運作。