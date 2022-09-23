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立院開議國民黨擬杯葛 時力反對：應正面對決蘇貞昌
立法院今開議，行政院長蘇貞昌將施政報告並備詢，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表態，因政府防疫失能，將在立法院強力杯葛。時代力量黨團今則在議場舉行記者會表示，對於國民黨要杯葛感到遺憾，立委應儘速開議、審查預算及法案，而非規避責任，呼籲應「正面對決蘇貞昌」。
時代力量黨團總召邱顯智表示，立法院此會期有許多重大法案如「平均地權條例」、「外役監條例」等要處理，還有許多官員貪污不法事件待監督，加上又是預算會期，相信國人不樂見立法院延遲開會。
邱顯智強調，不同意國民黨的杯葛方式，立委領國家家薪水，就是要做事，要正面對決蘇貞昌，而非規避責任，應儘速開議，把國家政策放在議會殿堂討論，接受立委質詢監督。
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