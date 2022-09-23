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藍營擬杯葛施政報告 蘇貞昌：立院空轉不是國人期待

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天赴立法院進行新會期施政報告，針對國民黨揚言將杯葛不讓他上台，蘇貞昌表示，立法院空轉不是國人的期待。記者林縉明／台北報導
行政院長蘇貞昌今天赴立法院進行新會期施政報告，針對國民黨揚言將杯葛不讓他上台，蘇貞昌表示，立法院空轉不是國人的期待。記者林縉明／台北報導

立法院新會期今天開議，行政院長蘇貞昌獲邀率行政團隊赴立法院施政報告，並備質詢，國民黨立院黨團表態將杯葛不讓蘇貞昌上台報告。蘇貞昌今天赴立法院受訪表示，既然來了，就尊重立法院，立法院空轉不是國人期待。

國民黨團不滿政府疫苗採購、千名疫苗受害者求助無門等，要求行政院必須要道歉，否則一定會強力杯葛蘇貞昌上台施政報告。

蘇貞昌今天表示，既然來了就尊重立法院，「沒讓我上台，怎麼知道我會怎麼表示」。

邊境即將在下個月開放，戴口罩政策何時鬆綁等配套政策受到關注，蘇貞昌表示，感謝第一線醫護人員及防疫人員的辛勞，終於走到疫情結束前的最後一哩路，雖然國外疫情有再起趨勢，但國內都在穩定控制，同時在預測範圍內，所以政府宣布第一階段局部開放，觀察一周後，如果沒有重大變化，會再經過兩周預告，同時解封，讓國人恢復正常生活，但國際疫情還在變化，大家還是要遵守最基本的防疫規範。

另外，民眾黨新竹市長參選人高虹安近期陷入博士論文涉抄襲爭議，引發民進黨及綠營網軍側翼圍攻，民眾黨主席柯文哲昨以「惡霸性侵女生，女生反咬卻被指責」比喻惹議。蘇貞昌今天被媒體詢問是否認為柯文哲是失言，蘇貞昌僅表示，「我沒注意到他講什麼」。

蘇貞昌 立法院 疫情

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