【專家之眼】為什麼蔡政府對社宅興建不積極？

「8年20萬戶社宅」是蔡英文總統在2016年競選總統時的政見。然而，她上任六年多來，做了多少呢？根據社會住宅推動聯盟所公佈的「台灣社會住宅數量統計表」，至111年8月，全台灣的社會住宅存量共計22816戶。換言之，至今的達成率只有19％（20萬戶當中，社宅12萬，8萬是包租代管，所以分母是12萬，而非20萬）。從成績可以看出，蔡政府對社宅興建不怎麼積極，為什麼蔡政府不積極呢？

第一，考慮到選票，不想得罪建商。價格是由供需決定。當市場上的物件越多，價格自然上不去，甚至還可能下跌，房地產的價格也是一樣。一旦政府興建的社宅越多，在供給大幅增加之下，房價就會受到抑制。房價受到壓抑，建商就不高興，建商不高興，自然要遊說政府，於是，政府也就不想積極了，畢竟建商與政權的私下關係通常是非常緊密的。

第二，鼓勵購屋，不鼓勵租屋。沿著維護建商利益的思路而來，政府想盡辦法為房價護盤，例如各種優惠購屋貸款。以內政部在今年8月提供申請的「自購住宅貸款利息補貼」，台北市貸款最高額度達250萬元。此外，財政部也有「青年安心成家購屋貸款」，利率最低1.315%。

政府以優惠利率鼓勵人們買房，美其名為「穩定金融」、「減輕利息負擔」、「幫助你成家」等一大堆理由，其實，是在幫助建商，好使房價節節高升。屋主雖然買到了房子，但是也成了一輩子的房奴，能不苦不堪言嗎？何況，央行9月22日才又升息半碼，房貸負擔要加重。為什麼說政府不鼓勵租屋呢？最主要的原因是台灣法律對房客的保護嚴重不足，使得房客無法安心租房。

第三個原因是蓋社宅要花大錢，而政府不想花錢做這些「慈善事業」。蔡政府任上第一任行政院長林全就說得很明白：「希望興建社會住宅不要動用公務預算」，更說「能少編就盡量少編」，在這樣的思維之下，社宅不易推動也就很可以理解。

那麼，一戶社宅的平均成本是多少呢？根據審計部109年度中央政府總決算報告，「社會住宅投入每戶平均工程經費約486萬元」，如果要蓋20萬戶，那麼就要9720億元，何況，20萬戶也只佔台灣總戶數的2.2％，當然無法滿足全台灣廣大數量的低收入戶和中低收入戶人口。

第四，政府重企業家，輕平民，因此，不願意把資金投注在社宅。土地資源是有限的，且具有排擠作用，社會住宅與員工住宅之間的關係也是如此。財經專家曾志超在其「高雄市本末倒置的住宅政策」一文就說到：

高雄市政府「對於針對社會弱勢、青年的社會住宅發展意興闌珊…非但社宅落實無力，還將土地資源積極用於大企業員工的『企業安家計畫』…預計總共可提供約2萬戶住宅。」由此可見，蔡政府重企業家而輕平民。

又依據內政部全國社會住宅興辦進度統計顯示，截至2022年8月30日為止，高雄市包含既有、新完工與興建中的社宅僅有2776戶，而高雄市光窮人就有70729戶（16449戶低收入戶加上54280戶中低收入戶）。換言之，企業都還沒到高雄設廠，高雄市政府就已經為他們準備好了2萬戶住宅的地皮，而當地窮人苦哈哈地等著政府蓋社宅，政府卻慢條斯理，理由一大堆。由此可見，蔡政府是多麼地不把窮人看在眼裡，難道不是嗎？