動起來！民進黨團行文資策會 3日內調出高虹安這些資料

民眾黨新竹市長參選人高虹安被捲入論文抄襲事件，民進黨持續追擊。民進黨秘書長林錫耀21日在中常會中強調要黨公職發揮火力支援，民進黨立法院黨團也火速行文資策會，要求提供高虹安任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等，並在3天內函復。

民進黨21日召開中常會，與會人士轉述，民進黨秘書長林錫耀在會中表示，高虹安在論文抄襲案的態度中，顯現傲慢心態，黨公職應多發揮火力支援。

民進黨立法院黨團也隨即在22日發文資策會，正本給資策會及經濟部。要求儘速提供高虹安在任職期間業務執行概況及相關資料，並於3日內函復。署名黨團總召柯建銘、幹事長羅致政、書記長郭國文。

公文指出，據媒體報導顯示，高虹安曾於資策會任職研究期間，涉嫌利用資策會研究成果獲取個人博士學位。查資策會當時是由經濟部主管之財團法人，為了解資策會研究人員相關內控管理機制及經濟部督導情形之問政需要，要求儘速提供相關資料。

索資內容包含高虹安任職資策會期間，確切始末時間；曾參與之所有計畫、歷任單位及接受補助款之工作項目與金額；另也包含向資策會申請出國之次數與國家，及出國之目的與期間；以及向資策會申請在職進修之紀錄。

鏡週刊20日報導高虹安美國辛辛那提大學博士論文，有抄襲、盜取資策會團隊研究成果等三大爭議。報導後，資策會說明，除非將成果拿去技轉或以該技術研發創立公司，有營利問題才需資策會同意與付費；高的研究都是原創，並無侵犯資策會智慧財產權之虞。