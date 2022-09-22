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藍表態明杯葛蘇貞昌施政報告 柯建銘喊話：適可而止

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對國民黨團表態明天將杯葛行政院長蘇貞昌上台施政報告，民進黨立法院黨團總召柯建銘喊話，希望國民黨適可而止。記者林縉明／攝影
針對國民黨團表態明天將杯葛行政院長蘇貞昌上台施政報告，民進黨立法院黨團總召柯建銘喊話，希望國民黨適可而止。記者林縉明／攝影

立法院新會期明天開議，行政院長蘇貞昌將進行施政報告並備詢，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨表示，政府防疫失能，染疫死亡人數破萬，還有疫苗受害者救濟牛步化，政府都應道歉負責，國民黨團一定會強力杯葛；藍綠黨團均甲級動員備戰。民進黨團總召柯建銘表示，明天院會一定要處理數位發展部歸屬委員會、召委選舉日程、總預算跟前瞻預算第四期預算付委、去年的決算報告等四案，呼籲國民黨不要為了選舉而杯葛，適可而止。

對於國民黨團表態將杯葛院會，柯建銘表示，在野黨杯葛心裡有數，但杯葛要有正當理由，監督政府是立法院的義務，該審的預算跟議案還是要處理，喊話國民黨團不論是地震、疫苗採購或者TVBS移頻等議題，有問題就在質詢台上好好問，這才是在野黨，盼蘇貞昌能夠順利上台施政報告並備質詢。

柯建銘提到，明天院會有4個報告事項必須處理，包括數位發展部業務職掌歸屬哪個常設委員會、各召委選舉日程、中央政府總預算案、前瞻基礎計畫第4期特別預算案，如果明天沒有通過，後續議程就沒辦法繼續走，尤其是這些都是朝野協商過的議題，國民黨應該要了解。

至於新會期重要法案部分，柯建銘表示，立法院長游錫堃下周將召集朝野協商「警械使用條例」修正草案，希望能在9月30日完成三讀程序，「外役監條例」修正草案行政院今天通過院版將送立法院審議，希望能在下周五付委。

國民黨 立法院 柯建銘

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