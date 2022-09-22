柯文哲「性侵說」惹議 議員呼籲北市府召開性平會審議

民眾黨新竹市長參選人高虹安因對學歷有比較意味的言論引發爭議，台北市長柯文哲今天的「性侵說」為整件事火上加油。台北市議員許淑華說，柯文哲常用性別議題當玩笑回應，顯示他有多不尊重性別議題，她要求柯文哲對社會道歉，也呼籲台北市政府召開性平會審議柯文哲。

許淑華在臉書上表示，柯文哲又失言了，今天做了有失格局的錯誤舉例，但柯文哲身為公眾人物，言詞應該謹慎，柯文哲替高虹安抱屈，說像女生被惡霸、流氓性侵，每個人都可以替自己的陣營辯護，每次柯文哲都用「性別」議題當作玩笑回應，顯現出這個人有多麽不尊重性別議題，完全沒有性別意識，低劣的比喻，當了八年市長完全不改進。

許淑華說，柯文哲對女性不尊重不是第一次，性別歧視累計多案，2014年參選市長時在大學演講，柯文哲自稱當初選擇走外科時，是因為「當醫生好像礦工」，耳鼻喉科有五個洞，「婦產科只剩下一個洞」，「在女人大腿當中討生活」。

許淑華說，2015年柯文哲在參與一場兩性平等座談會時，脫口說出「目前台北市已經進口了30萬的外籍新娘」；2017年到議會民進黨團報告，談到都發局日前提出的標購制，竟以「被強暴」比擬未來公告現值15％徵收的公保地，用「被誘姦」比擬以市價徵收的機關用地，稱「被強暴的比被誘姦的便宜」。

許淑華說，2018年柯文哲說「日本的女孩子比較漂亮，因為她們化妝好才出門。不像台灣有些女性，會直接上街嚇人」。

許淑華說，根據衛生福利部保護服務司2021年的統計，性侵害事件通報案件台北市有1456案，柯文哲自以為幽默的性別玩笑話，真實傷害那些受過傷的人，粗劣有失水準，降低格調，民主社會進步的國家，還有這種行為，非常不當。