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立院明開議 時力民眾黨團籲勿杯葛「直球對決蘇貞昌」
立法院新會期明天開議，外傳國民黨團將杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，立院民眾黨團總召邱臣遠和時力黨團總召邱顯智都說，尊重他黨作法，但希望透過監督和質詢，和蘇貞昌在質詢台上正面對決，盼新會期運作正常、順利。
民眾黨團總召邱臣遠指出，國會已經休會三個月，這個會期又碰上選舉，有很多議題和預算要審，希望能順利運作，以免造成法案審查進度延宕。他表示，執政黨施政荒腔走板，對疫情、疫苗等相關資訊遮遮掩掩不肯公開，呼籲政府向國人和國會交代清楚。
時力黨團總召邱顯智表示，明立法院開議前，時代力量立委們會一起發表聲明，呼籲直球對決行政院長蘇貞昌，強調「應該要開會，不要杯葛」，督促執政黨積極排審，加快立法腳步。
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