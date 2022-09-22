王鴻薇要求科管局別再裝睡 竹科管理局僅4字回應

新竹市前市長林智堅論文抄襲事件未平，讓台北市議員王鴻薇再開記者會爆料中華大學早已回函竹科管理局，王質疑科管局「不敢辦」，科管局今下午僅簡單回應「依法辦理」即未對事件多做說明。

竹科管理局對於林智堅論文是否侵權追究，仍持低調態度，僅簡短4字回應「依法辦理」，不過並未說明收到中華大學回函情況，以及王鴻薇上午在記者會上質疑內容。

王鴻薇上午在記者會上表示，她7月5日爆料林智堅到現在，已經是2個月加17天，她批「竹科管理局還在睡覺，更別說這封中華大學去函已經2周了，難道是因為一個是張善政、一個是林智堅嗎？綠能你不能？蔡英文總統瞎挺林智堅，竹科管理局就不敢辦嗎？」

王鴻薇說「竹科管理局是人民的政府機關？還是蔡英文的政府機關？別以為這件事就此了結，這不是選舉事件，而是政府要捍衛智慧財產權。」她已經把資料提供給國民黨立委黨團，要求竹科管理局回應，不可以繼續睡死裝睡。