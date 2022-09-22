ICAO大會我仍未受邀 外交部：持續爭取到最後一刻

每3年一度的「國際民航組織」（ICAO）大會將在9月27日至10月7日於加拿大蒙特婁舉行，外交部與交通部今舉行聯合記者會表示，本屆ICAO大會，很遺憾台灣迄今仍未收到邀請，政府將持續爭取到最後一刻，也將籌組行動團前往宣傳。

外交部主任秘書徐儷文、交通部民用航空局局長林國顯今共同舉行「參與ICAO推案聯合記者會」，重申政府堅定推案的決心與訴求，並促請ICAO儘速接納台灣。

徐儷文表示，呼籲ICAO應秉持專業中立，排除政治因素，正視台灣務實參與ICAO的必要性，中國在8月對台軍演時不負責任挑釁，影響了國際航路交通，更凸顯了ICAO應納入台灣和全球每個飛航情報區的民航主管機關，以共同維護國際飛航安全。

徐儷文指出，外交部為推動加入ICAO，除製作短片展現台灣在各個飛航領域的傑出表現，也將組行動團前往加拿大，在大會開議第一週舉辦周邊系列活動，包括召開國際記者會、專業研討會等，駐加拿大代表處也會配合，以在地文宣向世界發聲。

林國顯也表示，他在9月8日曾透過外交部，委請友好國家轉致信函給ICAO理事會主席表達台灣的訴求，但迄今未獲任何回應，但台灣將循往例組織行動團前往，此次將由民航局副局長林俊良率領，盼在會場跟友台國家、友邦進行雙邊議題交流。

林國顯指出，台北飛航情報區（Taipei FIR）在全世界300多個飛航情報區中相當重要，2019年飛航此區域的管制量達185萬架次，這個區域由台灣民航局主管，提供飛航資訊及相關協助，涉及許多法規或建議措施，因此台灣期待透過正式大會或各種技術性會議與國際溝通討論，以促進區域飛航安全。