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「改革臨門一腳」 犯保聯盟盼立院新會期通過犯保法草案

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立法院第六會期明天開議，犯保聯盟今在立法院召開記者會，各黨團代表出席討論，盼在這個會期通過新法，讓犯罪被害人權益有更好的制度保障，也讓犯保協會更健全。 記者歐陽良盈/攝影
立法院第六會期明天開議，犯保聯盟今在立法院召開記者會，各黨團代表出席討論，盼在這個會期通過新法，讓犯罪被害人權益有更好的制度保障，也讓犯保協會更健全。 記者歐陽良盈/攝影

立法院第六會期明天開議，犯保聯盟今在立法院召開記者會，各黨團代表出席討論，盼在這個會期通過新法，讓犯罪被害人權益有更好的制度保障，也讓犯保協會更健全。

今天記者會出席的包括民眾黨團總召邱臣遠、時力黨團總召邱顯智、民進黨立委吳玉琴、民間司改基金會董事長林永頌、總統府司法改革國是會議委員王薇君等人。

民間司改基金會董事長林永頌指出，犯保法修法有三個重點：實施期、預算、犯保結構。他呼籲，現行犯保法的補償金來源由檢察署預算支應，補償金的審議也由檢察署主導，但檢察官主要工作是偵查犯罪，工作繁忙，且由檢察官審議，容易讓被害人有種不溫暖的錯愕感，覺得「明明我是被害人，為什麼還被檢察官傳喚」，建議在制度設計上，將犯保事務交由專責負責的犯保組織人員來處理，同時將補償金來源回歸犯保組織預算。

總統府司法改革國是會議委員王薇君呼籲政府正視被害人家屬心情，她表示，行政院已經提出「犯罪被害人權益保障法」修正草案，距離法案通過還有最後一哩路，盼新法早日通過，讓犯罪被害人不必在夜裡暗中垂淚。

時力立院黨團總召邱顯智說，自己曾擔任犯保律師，多年接觸被害人家屬，非常可以理解犯保聯盟提出的訴求，未來會朝幾個方向努力，包括確保犯保資源、確保犯保制度接軌、如何串聯犯保和法扶等。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，明天就要開議了，新會期將透過協商，把政院、各黨派和民間訴求納入，儘速在這個會期通過，並盡力完善相關制度。邱臣遠認為，犯罪被害人保護法的補償機制、相關資源組織還有很多不足的地方，現行的犯保法以保護和補償為主，沒有特別強調尊嚴和同理的重要性，民眾黨團的版本，是堅持政府應該透過法律、生理心理長期照顧和犯罪被害人補償金的經濟支持，從更多面向完善犯罪被害人保護制度。

民進黨立委吳玉琴表示，明天立法院開議，民進黨把犯保法、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、刑法等所謂的性私密影像四法列為優先法案，這個會期會交付協商。

吳玉琴說，上個會期這四個法同時在進行，進行的過程中因為有相關性，所以不敢貿然通過，像兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法，其實爭議性不大，但為了配合刑法文字，因此全部保留，這個會期要進入真正的協商，黨團有共識要列為優先法案處理。

吳玉琴指出，這次較特別的是希望將「代位求償」的方式調整為「定額補助」，比方死亡或重傷，有相對額度的金額，但擔心的是補償金額預算是否足夠，以及怕行政部門拖太久，希望能在一年內落實，讓「人」、「錢」、「制度」都到位。

司法改革 邱顯智 犯保法

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