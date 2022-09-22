聽新聞
test
0:00 / 0:00
明將赴立院備詢 蘇揆要求部會首長都要親自出席
立法院明天開議，行政院長蘇貞昌將率部會首長到立法院施政報告並備詢。蘇貞昌今上午在行政院會中要求各首長若無重大理由，都要親自列席備詢。針對近期推動各項重大政策、立委特別關注的議題，以及各項預算計劃案內容，各首長一定要充分掌握，詳為闡釋說明。
行政院發言人羅秉成今天在院會後記者會轉述，蘇貞昌表示，為表示對立法院的尊重，質詢期間，各機關首長除因陪同總統接待外賓、重要公務出國、重大或緊急事務需首長親自處理，且經他同意請假外，都應親自出席。
蘇貞昌表示，針對近期推動各項重大政策、立委特別關注的議題，以及各項預算計畫案內容，各首長一定要充分掌握，詳為闡釋說明。立委及社會各界若有任何疑慮，都要在第一時間說明清楚，態度懇切、速度明快，要做到最好。
蘇貞昌說，蔡英文總統一再表示肯定與感謝行政團隊表現，這是大家努力的結果，希望還是要戰戰兢兢、戒慎恐懼，「好還要更好」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言