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明將赴立院備詢 蘇揆要求部會首長都要親自出席

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
行政院發言人羅秉成（中）今表示，院會決議按照防疫期程若沒有變化，可望在10月13日開放「0+7」上路，不僅邊境開放、口罩禁令也會鬆綁，防疫指揮官王必勝（左）與首席防疫顧問張上淳（右）一起出席記者會。記者潘俊宏／攝影
行政院發言人羅秉成（中）今表示，院會決議按照防疫期程若沒有變化，可望在10月13日開放「0+7」上路，不僅邊境開放、口罩禁令也會鬆綁，防疫指揮官王必勝（左）與首席防疫顧問張上淳（右）一起出席記者會。記者潘俊宏／攝影

立法院明天開議，行政院蘇貞昌將率部會首長到立法院施政報告並備詢。蘇貞昌今上午在行政院會中要求各首長若無重大理由，都要親自列席備詢。針對近期推動各項重大政策、立委特別關注的議題，以及各項預算計劃案內容，各首長一定要充分掌握，詳為闡釋說明。

行政院發言人羅秉成今天在院會後記者會轉述，蘇貞昌表示，為表示對立法院的尊重，質詢期間，各機關首長除因陪同總統接待外賓、重要公務出國、重大或緊急事務需首長親自處理，且經他同意請假外，都應親自出席。

蘇貞昌表示，針對近期推動各項重大政策、立委特別關注的議題，以及各項預算計畫案內容，各首長一定要充分掌握，詳為闡釋說明。立委及社會各界若有任何疑慮，都要在第一時間說明清楚，態度懇切、速度明快，要做到最好。

蘇貞昌說，蔡英文總統一再表示肯定與感謝行政團隊表現，這是大家努力的結果，希望還是要戰戰兢兢、戒慎恐懼，「好還要更好」。

蘇貞昌 行政院 立法院

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