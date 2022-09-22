國民黨明擬杯葛蘇貞昌施政報告 民進黨團甲動因應

立法院新會期明天開議，行政院長蘇貞昌應邀將進行施政報告，並備質詢。國民黨立院黨團總召曾銘宗今天表示，政府防疫失能、染疫死亡人數破萬，政府都應道歉，國民黨團明天在立院會強力杯葛。對此，民進黨團書記長郭國文表示，國民黨杯葛理由是消費染疫不幸死亡的國人，非常不道德，應該回歸議事討論，認真質詢、審查相關議題，才是對國人最好交代。

郭國文表示，染疫死亡相關數字，指揮中心對外公布都很清楚，在野黨執意用數字凸顯問題，想要作為攻擊執政黨的心態，但是相對世界其他國家，台灣染疫死亡率最低，國民黨不選擇正確數據，選擇絕對值作為杯葛理由，是消費不幸染疫死亡的國人。

至於民進黨團會如何因應，郭國文說，不清楚國民黨要用何種方式杯葛，黨團會看事辦事，見招拆招，明天視現場狀況及時應對。

據悉，民進黨團已經發出明天「甲級動員」通知，黨團預計明天上午8點半召開黨團會議，討論新會議議題及朝野攻防。