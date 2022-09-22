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捷克參議院訪團見蔡總統 盼促成台北布拉格直航

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」德拉霍斯主席（Jiří Drahoš）。圖／國科會提供
捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」德拉霍斯主席（Jiří Drahoš）。圖／國科會提供

蔡英文總統今早在總統府接見捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯訪問團。德拉霍斯表示，盼能促成台北至布拉格直航班機，布拉格非常歡迎台灣遊客，直航可以讓遊客數量回到疫情前水準；也期待台灣故宮可以和捷克的國家博物館進行展覽交流。

蔡總統表示，各位來訪再次展現台灣跟傑克是理念相近的國家，也是堅實的合作夥伴。這次各位來訪，台灣和捷克合作將再次跨出一大步，不只是半導體科技，還包括教育醫學博物館等領域，都會深化交流並簽署相關備忘錄，她再次表達最誠摯的歡迎。

蔡總統說，台灣和捷克共享民主自由價值，相知相惜，也一起協助烏克蘭難民，在中國持續軍演之後，德拉霍斯率團來訪，更展現出理念相近國家的堅定友誼。面對威權主義不斷擴張，期待台灣和捷克持續相互守望，堅持捍衛民主自由價值，為全球繁榮發展做出更多貢獻。

德拉霍斯表示，捷克與台灣的確是真正的好朋友，共享許多價值，包括強健的自由民主、對人權的保護、對少數族群權利的重視、與不友善非民主鄰國打交道的歷史經驗，這些經驗都令人更珍惜民主的價值。

德拉霍斯表示，感謝蔡總統對俄國入侵烏克蘭採取的堅定立場，譴責俄羅斯入侵行為，無私提供烏克蘭人道救援。捷克也是烏克蘭的關鍵支持者，協助烏克蘭對抗俄羅斯發動的無端惡意攻擊；捷克已經接收近40萬名烏克蘭難民，大部分是老弱婦孺，感謝台灣提供金錢援助，讓捷克幫助難民融入社會，捷克與台灣的關係可以用患難見真情來形容，在第一波疫情爆發時，台灣就捐贈醫療物資及口罩生產線設備，他也很高興，當台灣有需要的時候，捷克送了三萬劑疫苗當作回報。

德拉霍斯表示，很高興台灣成為捷克的重要夥伴，他也支持捷克政府表明「台灣是捷克在印太區域關鍵的民主夥伴」，捷克與台灣的合作應該繼續強化，其中一項是半導體研發，感謝台灣提供獎學金，讓捷克的碩博士生可以到台灣研讀，也幫助捷克建立半導體研發中心，此行他也參訪了新竹科學園區，見識到台灣在智慧晶片設計的領導地位，感謝台灣願意分享相關知識。

德拉霍斯表示，參與國際組織是分享經驗的重要管道，捷克支持台灣參與世界衛生組織（WHO），捷克參議院日前就通過了強烈支持的決議案，他還希望台灣參與國際民航組織，他也提到，盼能促成台北至布拉格直航班機，布拉格非常歡迎台灣遊客，直航可以讓遊客數量回到疫情前水準，過去每年有20萬台灣人到布拉格旅遊，直航班機對於促進商業合作也有正面效果。

德拉霍斯也表示，他認為台灣故宮是世界上最棒的博物館之一，希望促成故宮和捷克的國家博物館進行展覽交流。台灣與捷克的地理位置遙遠但心卻很近，很榮幸應邀來台灣訪問，感謝熱情接待，真正的友誼不只是伸出援手，而是全心全意真誠相待，謝謝台灣。

蔡英文 捷克

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