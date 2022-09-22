影／消防人力不足 時力呼籲中央地方補足缺口

時代力量立委邱顯智、消防員工作權益促進會秘書陳彥凱、台北市議員參選人陳志明、彰化縣議員參選人鄭宇焱、台中市議員參選人吳佩芸，上午在立法院黨團舉行「人力不足怎麼防災？消防補人地方表態」記者會。

邱顯智表示，消防人力不足，又要做更多的事情，也不給加班費，補休也休不到。消防員每月工時高達300個小時，每年未被合理計算的加班費超過500小時，可見人力短缺。雖消防署在充實消防員人力計畫目標是全國消防人員的服務人口比到2017年是1:1100，但消防署的全國各縣市消防人力統計，至今年7月底止，消防人員服務人口最高的是高雄1:1779，再則彰化縣1:1774，都距離2017年政策目標還差的很遠。呼籲中央與地方要共同努力補足消防人力缺口。