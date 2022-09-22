影／藍質疑邊境開放沒配套 綠黨團反批：不要為反對而反對

針對國民黨立院黨團今天質疑，邊境相關開放配套措施不清楚，時程一變再變。民進黨立院黨團幹事長羅致政表示，尊重專業，國民黨團不該放話影響指揮中心專業判斷，相信邊境開放相關配套措施，行政部門會做好準備。

羅致政指出，全世界都朝解封的方向走，台灣也是朝開放邊境規劃，相信行政單位會做好相關配套規劃，不會沒有配套就開放，大方向支持朝邊境開放走，呼籲國民黨不要制式回應，為反對而反對，這不是好的在野黨。

羅致政提到，疫情整體朝穩定方向走，近期英國女王葬禮上，可以看到各國出席元首及當地民眾都沒有戴口罩，世界各國都朝防疫管制措施鬆綁及國門開放，台灣要如何開放、何時開放，交給專業的決定，太多政治喊話對防疫跟經濟復甦沒有幫助。

民進黨團副幹事長林靜儀表示，立法院休會期間，不少國民黨委員出國考察交流，目前多數歐美國家都恢復正常生活，請問國民黨的委員，參訪過程是否有詢問開放的國家如何做配套，不要只是為了反對而反對。

林靜儀強調，疫情爆發以來，防疫政策至今不是行政院長或疫情指揮官說了算，而是整個防疫團隊通盤評估後做出決定，國民黨如果能提出實質配套措施，再來進行討論比較有意義。