黃健庭：防疫預算增加658億 難怪外界質疑為2024綁樁

立法院新會期明天開議，國民黨今舉行「立法實務研討會」，秘書長黃健庭致詞時感謝立法院黨團強力監督執政蠻恨、霸道的民進黨，杯葛讓貪汙除罪化的會計法修法，並以具體行動支持18歲公民權進入修憲程序，顯示國民黨是理性、中道、反貪汙、願意支持青年參政的政黨。

黃健庭表示，這會期除了推動優先法案外，還有有史以來規模最大的中央總預算，高達2.7兆，需要非常嚴格審查；此外，針對疫苗採購的黑箱、政治力介入選舉等議題也需要繼續追究責任。總預算中，防疫經費高達845億元，增加了658億元，他質疑，邊境要開放了，疫情明顯趨緩，為何編列的防疫經費還比今年還高？難怪外界質疑此經費是否要為2024綁樁？

談到疫苗採購，黃健庭表示，陳時中擔任衛福部部長時，疫苗買得慢、買得貴，也讓民間買疫苗遇到重重障礙，又將採購合約列為30年最高機密，外界質疑難道要掩蓋不法事情？他也希望黨團要強力監督。

此外，有關數位發展部，黃健庭說，其政策方向、業務內容講不清楚，就編列211億元的預算，還大量使用沒有公務員資格人員；他強調，民進黨過去有多少黨工、側翼寄生在政府部門，這樣的惡例還在，數位中介法令人質疑要用政府公帑讓網軍洗白，令大家都非常擔心。

黃健庭並指出，民進黨選舉奧步非常多，配合特定媒體抹黑、攻擊國民黨候選人，都是歷歷可證，農委會主委陳吉仲化身打擊異己的幫手，這都是國民黨這會期需要強力監督的。

距離選舉剩下兩個月拜，黃健庭表示，這是非常關鍵的選舉，黨籍立委會非常辛苦，新會期不但要本於職責強力監督政府施政，也會在各選區幫忙提名候選人努力打選戰。國民黨今天沒錢、沒人、沒資源，相較於整個政府掌握在民進黨手中的情況下，立法院國民黨黨團要扮演更重要的角色，扮演重炮手，期許立委能以最大力量，為民眾好好監督、把關，也為候選人全力衝刺，贏得勝選。