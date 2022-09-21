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藍議員批監院政治力介入恩恩案 侯友宜苦笑點頭

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜備詢時不斷苦笑點頭說，「謝謝議員關心，這些你也很清楚，我們好好做事」，並說要給第一線打氣，他們很辛苦。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜備詢時不斷苦笑點頭說，「謝謝議員關心，這些你也很清楚，我們好好做事」，並說要給第一線打氣，他們很辛苦。記者劉懿萱／攝影

監察院針對恩恩案啟動約詢，包括新北副市長劉和然及錄音檔出現的衛生局基層公務員。國民黨議員周勝考今在質詢中為市府抱不平，認為監院政治操作，恐影響司法調查結果。新北市長侯友宜則苦笑點頭說「謝謝議員關心，我們好好做事」。法制局長吳宗憲則說，以前只要檢方或法院開始偵辦後，監察院都不會調查，但這幾年確實會針對個案調查。

監察院近日啟動約詢，包括副市長層級、新北消防局、衛生局、衛生所、雙和醫院人員，總共近10人。據了解，現已約詢完錄音檔中2名衛生所人員。消防局、衛生局也說已在9月初說明情況。至於副市長層級是否已經約談，劉和然僅說會全力配合調查；侯友宜下午受訪也說，配合監察院的調查。

市府人員表示，相關作業都在各局處，頂多到局長已經算誇張，約詢對象卻跨數級到副市長，「總統府香菸超買有約詢副總統嗎？如果依林佳龍所說侯友宜也要面對，那蔡總統當初有沒有面對？」

周勝考今則在質詢頻為市府抱不平，認為民進黨從鄭南榕事件、恩恩案不斷打擊侯友宜，侮辱官員，現在監察院又在司法調查期間介入調查，監察院先射箭再畫靶，恐會影響到司法結果。

侯友宜備詢時不斷苦笑點頭說，「謝謝議員關心，這些你也很清楚，我們好好做事」，並說要給第一線打氣，他們很辛苦。

吳宗憲則表示，依照權力分立原則，以前只要檢方或法院開始偵辦後，監察院都不會調查，但這幾年確實對針對個案去調查。另外監院曾公布，檢方跟法院在調查案件原則上不介入，除非他們認為有必要，但案件必要與否是由監委決定，但早期檢察官確實很少聽說偵辦中的案件，監委會來調查。

至於監委調查恩恩案，吳說這是監察院監察權的行使，不方便去表示什麼，不過今年監察院4、5月曾對台中地檢署檢察官緩起訴處分有意見，當時檢方及檢察總長都出來表達抗議，現在就要看監委對恩恩案的解釋。

監察院 侯友宜 恩恩案

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