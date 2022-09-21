王婉諭：我不要求孩子一定要追求多高的學歷

選舉倒數，近日政壇掀「戰學歷」風波，時代力量立委王婉諭今表示，她的立場非常明確，強調學歷和能力之間不存在絕對正相關，感性說「作為媽媽，我不要求孩子一定要追求多高的學歷」。

王婉諭說，自己的求學過程順遂，但從不認為這代表自己比別人更優秀、聰明，只是比較幸運，擁有比別人更好的機會，很多孩子不是不夠聰明優秀，而是不曾擁有過機會，感謝從事教職的母親更一路陪著她念書、支持她。

王婉諭根據台大經濟系教授駱明慶發表的論文「誰是台大學生？」研究指出，出生在都會區且經濟條件較良好的孩子，擁有更豐富的教育資源，尤其在聯考時代，教育幾乎很難避免「階級複製」效應。政府推動多元入學，助於平弭這樣的差距，這也是她進入立法院後一直關注教育改革的原因，就是希望大家能正視教育不平等的問題。

王婉諭說，如果選舉只剩下「戰學歷」，那就象徵著台灣民主發展正在開倒車 ; 她說參選人面對事情的態度，以及能否遵循誠信原則才是重要的基本價值，至於抄襲是真是假，相信高教體系專業和各校學倫審查。

她坦言，如果選舉只能用學歷來互相攻擊，「真的非常無聊」，代表台灣社會仍無法跳脫學歷至上的桎浩。王婉諭表示，作為教文委員會的委員，深刻意識到，台灣地理空間雖不大，但教育城鄉差距落差超過大家想像，不僅硬體比不上，有些甚至連教師員額都湊不滿，更別提家庭經濟條件，很多孩子因為沈重的生活壓力，連選擇升學的權利都沒有。