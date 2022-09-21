蔡英文拜會慈濟證嚴法師 雙方未談疫苗爭議

蔡英文總統今天到花蓮視察921國家防災日演習活動，在行程空檔拜會慈濟證嚴法師。因近日傳出慈濟基金會執行長顏博文透露，採購疫苗時遭政界、工商界大老勸阻，這次會面讓外界好奇談話內容。不過會談中，雙方僅就救災方面會談，未提到疫苗採購爭議。

蔡英文參與防災日演練後，約在上午11時15分抵達慈濟精舍拜會證嚴法師，顏博文也陪同，雙方會面約半小時。

慈濟基金會指出，今天總統與證嚴法師僅就救災方面會談，感謝慈濟為震災投入資源救濟，幫助復原家園，並沒有提到疫苗相關事宜。

蔡英文在臉書上發文，表示關心這次地震後，花蓮與台東的災情復原進度，也跟許久不見的證嚴法師會面，感恩慈濟投入這次地震的救災，很多慈濟的師兄師姐、醫護人員，在第一時間都自動自發，前往災區協助，提供很多民眾在物資、熱食和心靈上的協助。

蔡英文指出，每當台灣遇到困難的時候都有慈濟，在危機災難之際，誠意和善念對於人心的撫慰很重要。感恩許多慈濟人，也希望在救災的合作上，中央地方、政府民間持續共同努力，讓國家更有韌性。