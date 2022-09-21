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蔡總統見證嚴法師未談疫苗 僅感謝慈濟投入918強震救災

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天拜會證嚴法師。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天拜會證嚴法師。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天到花蓮921國家防災日演習活動，特別抽空見慈濟證嚴法師，由於近日才傳出慈濟基金會執行長顏博文透露採購疫苗時遭政界、工商界大老勸阻 「買不到的，不要浪費力氣」，引發議論，讓這場會面備受注目。會後，蔡總統也透過臉書表示，感恩許多慈濟人，也希望在救災的合作上，中央地方、政府民間持續共同努力，讓國家更有韌性。

蔡總統臉書並未提及疫苗相關議題，而是聚焦在本次918震災的救災工作。蔡總統指出，這次的國家防災日演練，包括慈濟、紅十字會及基督教救助協會等民間團體，都有共同投入，而財團法人賑災基金會，也和消防署共同合作支援演練。這就是民間與政府共同協力，讓台灣防救災的能量更為強大。

蔡總統和證嚴上人說，感恩慈濟投入這次地震的救災，很多慈濟的師兄師姐、醫護人員，在第一時間都自動自發，前往災區協助，提供了很多民眾在物資、熱食和心靈上的協助。每當台灣遇到困難的時候都有慈濟，在危機災難之際，誠意和善念對於人心的撫慰很重要，希望未來在救災上，中央地方、政府民間要持續共同努力。

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