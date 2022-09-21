號召愛和平遊行今晚登場 呂秀蓮訴求反戰：戰爭就在家門口
前副總統呂秀蓮發起「愛和平保台灣」遊行，將在今天晚間登場。呂秀蓮今天表示，有太多證據顯示，戰爭就在家門口，已經接近台灣島，全世界所有戰略專家都警告2027年台海戰爭可能爆發，但她認為明後年是台灣最脆弱的時候，因為政黨在選舉期間會更加對立，2024將會是權力真空的一年，希望透過遊行來開啟和平的新世代。
呂秀蓮指出，國內各政黨針對選舉會有輸贏，但共同的大政方針，尤其是兩岸關係，需要大家捐棄成見認真討論。呂說，俄烏戰爭勢必在天寒地凍時告一個段落，下一個戰爭可能就是在台灣，她望透過遊行為台灣凝聚正面能量。
呂秀蓮表示，新世代要淡化政黨意識，不要黨政一家、黨國不分，「政黨法」應該重新修正，呼籲民進黨執政同志，要切記身兼黨主席蔡英文總統的「謙卑、謙卑、再謙卑」，國難當前，喊團結的不應該是主政者，應該是被統治的人民。
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