獨／總統府出包 送台灣之光茶葉出問題收回致歉

聯合報／ 記者蔡晉宇李易昌／台北即時報導
蔡總統前天在總統府接見「2022年第19屆世界警察消防運動會」代表團。圖／總統府提供
蔡總統前天在總統府接見「2022年第19屆世界警察消防運動會」代表團。圖／總統府提供

蔡英文總統前天上午接見「2022年第19屆世界警察消防運動會」代表團，肯定代表團奪下44金、28銀、24銅的好成績，並致贈獲獎人茶葉禮盒，但卻傳出部分茶葉品質有問題，連獲獎人都感意外。總統府發言人張惇涵表示，府方已向獲獎人致歉，並陸續補贈新的禮品。

蔡總統在接見代表團當天指出，今年在荷蘭舉行的世界警消運動會，有來自世界各地66個國家，將近萬名選手共同參與。台灣優秀的代表團在激烈的競爭中，奪下44面金牌、28面銀牌、24面銅牌的好成績，成績比上一屆更加進步，非常不簡單，要感謝選手們展現台灣警消的堅強實力，為台灣爭取榮耀，「各位都是我們的台灣之光」。

但據瞭解，總統府當天贈送台灣之光的茶葉禮盒，卻在基本的品質管理上都出問題，府方發現狀況後，也緊急收回茶葉禮盒，向獲獎人致歉，並陸續補贈新的禮品。

茶葉 總統府發言人 警察

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