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聯大辯論友邦發聲挺台 瓜地馬拉籲：承認台灣是個國家

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）在聯合國大會總辯論發言，呼籲聯合國應確保台灣有權加入聯合國體系，並承認台灣是個國家。圖／取自聯合國YouTube頻道
瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）在聯合國大會總辯論發言，呼籲聯合國應確保台灣有權加入聯合國體系，並承認台灣是個國家。圖／取自聯合國YouTube頻道

第77屆聯合國大會總辯論今在紐約舉行，瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）、馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）和巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）都發言挺台，支持台灣參與聯合國體系。

賈麥岱直言，呼籲聯合國應改革，確保台灣有權加入聯合國體系，並承認台灣是個國家，因為台灣的這項權利「遭聯合國安全理事會其中一個常任理事國否決」。

柯布亞則表示，譴責中華人民共和國近期在台灣海峽的軍事行動，這已威脅並破壞印太地區及全球的和平與安全，他也呼籲聯合國，台灣已具備能力，有意義參與聯合國體系並做出貢獻，也是個充滿活力、負責任的民主國家，聯合國體系應回歸原有政策，讓持有被廣泛接受護照的大眾進入聯合國

柯布亞強調，聯合國還要將這道拒絕台灣人民的門闔上多久？「缺少了台灣及其人民，聯合國便不完整。」

阿布鐸也指出，再次強調支持中華民國（台灣）成為聯合國體系不可或缺的一部分，他確信台灣在多邊體系的參與將會帶來寶貴的貢獻。阿布鐸並表示，他也藉此機會，對日前遭受地震影響的台灣人民表達同情之意。

聯合國 馬紹爾群島 台灣人

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