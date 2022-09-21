訪證嚴救選情？柯文哲酸蔡英文：打成中共自家人 去是剛好

蔡英文總統今天赴花蓮與慈濟證嚴法師會面，傳出此項行程安排突然，不少協助此會面的慈濟志工，昨天晚間才接到通知，連忙從台北趕赴花蓮，據了解，慈濟基金會執行長顏博文也會在場陪同。外界也解讀，蔡總統這次拜訪是為救選情。台北市長柯文哲今天受訪說，「把慈濟打成中共自家人，太扯了，去也是剛好。」

今天是921地震周年，柯文哲上午到大直高中視察學校的防災演練，他在受訪時表示，第一點，就算沒有災害、沒有賑災，總統到花蓮去慈濟精舍拜訪，也不是什麼奇怪的事情，畢竟慈濟是台灣重要的宗教團。

柯文哲也說，他跑到花蓮是比較少，但有時候證嚴法師到新店慈濟來，他不是每年都去，有空還是會去見一下（證嚴），見一下宗教領袖不是什麼奇怪的事情，本來就平常就會見。

不過柯文哲也酸蔡總統說，「更何況這個時候，(民進黨側翼)把慈濟打成中共自家人，太扯，去也是剛好。」