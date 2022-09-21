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專訪／民進黨戰台大卡慈濟？ 黃珊珊：妄想改變社會底線

聯合報／ 記者林麗玉徐偉真／台北即時報導
無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天接受聯合報專訪表示，政治人物常常以為自己可以操弄輿論、帶風向、操弄沈默大眾。記者胡經周／攝影
無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天接受聯合報專訪表示，政治人物常常以為自己可以操弄輿論、帶風向、操弄沈默大眾。記者胡經周／攝影

新竹市前市長林智堅的論文抄襲案、誰擋疫苗等爭議，民進黨屢遭外界質疑戰台大、卡慈濟，無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天接受聯合報專訪表示，政治人物常常以為自己可以操弄輿論、帶風向、操弄沈默大眾，但社會還是有那一條線，民進黨卻還妄想，要用全黨力量改變那一條線，這個就是「以卵擊石」。

黃珊珊說，大眾是沈默、並不是沒有想法，大眾頂多是不說話，「但碰觸到那條底線，反作用力可以想見。」

她舉林智堅論文抄襲案為例，沒有一個台大教授會為了某政黨、某人丟掉台大的學術倫理，這是不可能的，即便他們(民進黨)掌控台大大部分教授，仍都沒有用，這是基本倫理，全世界都是同一條線，那條線就在那裡。

至於另一條線是慈濟，黃珊珊說，慈濟去買疫苗不是做壞事，慈濟只是說出去年的狀況，從頭到尾，(民進黨)就是意識型態處理疫苗採購，還包括行政院前院長林全找東洋公司，結果不能買，繞過代理商找德國原廠，但總公司代理給了大中華某個人，就不能跟其他人簽約，這是全世界任何商業機制都知道的基本常識，中華民國就是不知道，硬要去德國買，「這不叫擋嗎？」

黃珊珊也質疑，「疫苗採購這件事，民進黨是演給國人看的嗎？我不知道。」當鴻海、慈濟、台積電三家買到了，卻還說中共在擋疫苗，那為什麼蔡英文總統開了協調會後就買到了？這是什麼樣的邏輯？

黃珊珊也表示，她去年也找過代理商想採購疫苗，對方表示有貨，但就是能不能進來的問題，就是政府要不要許可讓疫苗進來，但這個許可，一定要中央的衛福部同意，這到底是內力擋？還是外力擋？「陳時中先生說他沒有擋疫苗，那就請他說出來，是誰擋疫苗？」

疫苗 民進黨 黃珊珊

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