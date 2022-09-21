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專訪／殺出藍綠重圍 黃珊珊轟對手：打包政見來演出而已

聯合報／ 記者林麗玉徐偉真╱台北即時報導
黃珊珊評對手陳時中，指陳時中的狀況就是不想負責、或不願意負責任，講出來的政見沒自己消化過，「不是別人打包好，自己來演出而已。」記者胡經周／攝影
黃珊珊評對手陳時中，指陳時中的狀況就是不想負責、或不願意負責任，講出來的政見沒自己消化過，「不是別人打包好，自己來演出而已。」記者胡經周／攝影

以無黨籍參選北市長選舉的北市前副市長黃珊珊，被藍綠兩大政黨夾殺，黃珊珊昨天接受聯合報專訪表示，以現在的局勢看得出來，藍綠參選人都是各自黨內在民主機制下「被完全忽略」、「派系下所做的最後決定」，包括當初民進黨排除林佳龍、國民黨排除羅智強，看起來就是政黨利益、或政黨下某些人的利益。

黃珊珊也評對手民進黨參選人陳時中，指陳時中的狀況就是不想負責、或不願意負責任，講出來的政見沒自己消化過，「不是別人打包好，自己來演出而已。」

黃珊珊也質疑國民黨參選人蔣萬安所提出很多政見，都是現在台北市政正在做的，卻搞不清楚，對市政的了解不用功。

黃珊珊說，選台北市長還是要對這個城市，包括正在發生的事、及未來的事，要先贏得人民信任，才能讓市民放心將城市交給你。

至於台北市長柯文哲執政這八年後，黃珊珊說，市政本來就是延續，難道捷運路線會自己生出來、憑空而降？市場改建不用延續，其實北市府市場改建預算是從前總統馬英九在市長任內開始編的預算，沒有人動得了手，連前市長郝龍斌也沒動過，卻是柯文哲撿起來做，這不是誰的影子，而是誰沒有把事做好，誰把它做好而已。

台北市長 黃珊珊 民進黨

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