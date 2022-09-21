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專訪／駁藍綠標籤 黃珊珊喊話蔡英文「我不是小英女孩」

聯合報／ 記者林麗玉徐偉真／台北即時報導
黃珊珊說，如果她遇到總統蔡英文，「我會對她說，我不是小英女孩。」記者胡經周／攝影
黃珊珊說，如果她遇到總統蔡英文，「我會對她說，我不是小英女孩。」記者胡經周／攝影

以無黨籍參選的台北市前副市長黃珊珊昨天接受聯合報專訪，對於被猛貼「小英女孩」標籤，黃珊珊說，如果她遇到蔡英文總統，「我會對她說，我不是小英女孩。」現在已經2022年，這些政治標籤她已經聽到耳朵都長繭，但很多人還停留在1994年的台北市長選戰三腳督。台北人早已超越藍綠，若貼標籤有用，「黃珊珊早就死了。」

年底選戰倒數66天，北市長三腳督民調呈現膠著，黃珊珊接受本報專訪提到，外界冠上她是宋楚瑜子弟兵、柯文哲接班人，小英女孩、二哥是蔡英文愛將、票投黃珊珊就是票投民進黨、投黃珊珊就是投國民黨等標籤，貼標籤最容易，不用說自己多好，甚至現在外界還有一個標籤，就是「票投給陳時中，就是票投周玉蔻。」

黃珊珊也質疑對手民進黨陳時中、國民黨蔣萬安陣營，選舉操作沒有藍綠就不會選舉，「除棄保難道沒別的招數？這些都已老掉牙，台北人早已超越藍綠，但藍綠政黨還是停留8年前」，「有用的話，黃珊珊早就死了。」

黃珊珊說，外界貼標籤「因我哥哥在民進黨政府工作，我就是小英女孩，那他們真的錯了」。二哥黃曙光做的是國家的事，「我從頭到尾就是做我自己，從來也沒因為這樣攀龍附鳳。」黃也反問，如果這樣的話，前總統馬英九曾升二哥黃曙光為中將，那二哥也是「小馬男孩？」

黃珊珊也還原當初民進黨禮讓提名這件事說，當時不知道為什麼，民進黨自己不提人，當時禮讓的參選人還有楊實秋、及李慶元，當時她是掛親民黨籍，對她來說，民進黨的禮讓只能說「謝謝」。

不過過程中，黃珊珊說，第一，她沒有參加民進黨的造勢活動，當初出來幫忙輔選的是柯文哲，包括騎腳踏車等造勢活動等，她沒有跟民進黨的任何人同台過，選前之夜也是站在親民黨那邊。甚至當時有人說，若她去站民進黨的台，就可以去民進黨選立委，但她沒有，當時單一選區，也就是要爭取所有的選票。

對於也被視為有台北市長柯文哲的影子，黃珊珊說，「我很簡單，我在台北市經營24年，這個是誰的影子？我做的事情都是做自己的事，好像也沒有誰，來干涉我做什麼。」

黃珊珊 民進黨 台北市長

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