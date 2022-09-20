快訊

美股恐跌40%！ 末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李登輝之女李安妮 將赴日參加安倍晉三國葬

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
李登輝基金會董事長李安妮。圖／豐年社提供
李登輝基金會董事長李安妮。圖／豐年社提供

日本政府將於9月27日在東京武道館舉行前首相安倍晉三國葬，日本媒體報導，安倍家邀請前總統李登輝的女兒李安妮出席。李登輝基金會執行長鄭睦群晚間受訪證實，李安妮已接到安倍家屬邀請，將會出席安倍國葬。

鄭睦群說，這次李登輝基金會有3人將赴日，包括他、李安妮以及一名基金會的研究員，預計26日早上飛往日本，28日返台，除了參加安倍國葬，日本李友會也將舉辦歡迎餐會。

總統府日前也宣布，蔡英文總統指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平及駐日本代表謝長廷共同組成代表團，出席安倍國葬儀式。

總統府表示，代表團三位跨黨派的「院長級」成員，長年均與安倍交情深厚、互動密切，在日本各界擁有充沛人脈，此次共同代表我國出席安倍國葬，充分彰顯台日堅定情誼與深厚情感。

日本 李登輝 李安妮 安倍晉三

延伸閱讀

安倍晉三國葬27日舉行 李登輝女兒李安妮受邀出席

安倍晉三27日舉行國葬 日本政府憂被英女王葬禮比下去

2022年李登輝紀念音樂會 高齡96歲曾文惠現身聆聽

張榮豐揭秘：美方曾因「兩國論」要求蘇起下台 李登輝拒絕

相關新聞

修補關係？ 蔡總統今會證嚴法師

今天是「九二一國家防災日」，由於花蓮、台東日前遭逢震災，蔡英文總統今將視察花東災區。總統府發言人張惇涵昨表示，蔡總統將前...

【專家之眼】為都更而都更的危老改建制度

危老都更推出五年多以來，數目確實有所增加，然而由最新的統計數據觀之，過於偏重小基地，已與原來的設立目的有極大的衝突。

專訪／民進黨戰台大卡慈濟？ 黃珊珊：妄想改變社會底線

新竹市前市長林智堅的論文抄襲案、誰擋疫苗等爭議，民進黨屢遭外界質疑戰台大、卡慈濟，無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天接受聯合...

專訪／殺出藍綠重圍 黃珊珊轟對手：打包政見來演出而已

以無黨籍參選北市長選舉的北市前副市長黃珊珊，被藍綠兩大政黨夾殺，黃珊珊昨天接受聯合報專訪表示，以現在的局勢看得出來，藍綠...

2022前進議會／台中高雄綠小雞打團戰加買「雙保險」 賴清德成新母雞

民進黨六都中派系鮮明的台中市和高雄市，目前兩位現任市長國民黨的盧秀燕、民進黨的陳其邁在各單位民調中均居高，市長選情相對穩定，連帶讓地方議員選舉爐灶「燒不熱」。距投票只剩兩個多月，要搶進議會的綠營市議員及新人，發現光靠派系力量挹注，遠遠不足，老將、新秀紛紛大搶母雞站台，參選人搶做「市長派」之外，副總統賴清德也成為中南部的熱門助選員。

專訪／駁藍綠標籤 黃珊珊喊話蔡英文「我不是小英女孩」

以無黨籍參選的台北市前副市長黃珊珊昨天接受聯合報專訪，對於被猛貼「小英女孩」標籤，黃珊珊說，如果她遇到蔡英文總統，「我會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。