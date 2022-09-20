李登輝之女李安妮 將赴日參加安倍晉三國葬

民進黨六都中派系鮮明的台中市和高雄市，目前兩位現任市長國民黨的盧秀燕、民進黨的陳其邁在各單位民調中均居高，市長選情相對穩定，連帶讓地方議員選舉爐灶「燒不熱」。距投票只剩兩個多月，要搶進議會的綠營市議員及新人，發現光靠派系力量挹注，遠遠不足，老將、新秀紛紛大搶母雞站台，參選人搶做「市長派」之外，副總統賴清德也成為中南部的熱門助選員。

2022-09-21 08:00