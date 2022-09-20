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李登輝之女李安妮 將赴日參加安倍晉三國葬
日本政府將於9月27日在東京武道館舉行前首相安倍晉三國葬，日本媒體報導，安倍家邀請前總統李登輝的女兒李安妮出席。李登輝基金會執行長鄭睦群晚間受訪證實，李安妮已接到安倍家屬邀請，將會出席安倍國葬。
鄭睦群說，這次李登輝基金會有3人將赴日，包括他、李安妮以及一名基金會的研究員，預計26日早上飛往日本，28日返台，除了參加安倍國葬，日本李友會也將舉辦歡迎餐會。
總統府日前也宣布，蔡英文總統指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平及駐日本代表謝長廷共同組成代表團，出席安倍國葬儀式。
總統府表示，代表團三位跨黨派的「院長級」成員，長年均與安倍交情深厚、互動密切，在日本各界擁有充沛人脈，此次共同代表我國出席安倍國葬，充分彰顯台日堅定情誼與深厚情感。
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