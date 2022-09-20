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化解疫苗風暴？總統府證實 總統蔡英文明與證嚴上人會面

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
圖為蔡英文總統曾經前往花蓮拜會證嚴法師，感謝慈濟基金會捐贈BNT疫苗、協助抗疫的付出與貢獻。圖／總統府提供
圖為蔡英文總統曾經前往花蓮拜會證嚴法師，感謝慈濟基金會捐贈BNT疫苗、協助抗疫的付出與貢獻。圖／總統府提供

總統府發言人張惇涵今天表示，明天是921國家防災日，蔡英文總統將前往出席花蓮縣舉辦的「各級學校及幼兒園地震避難掩護演練」及「大規模震災救災動員演練」。

張惇涵說，明天總統也將前往花蓮縣玉里鎮及台東池上鄉、關山鎮等地，關心此次地震災情復原的進度及各項需求，期許中央地方共同努力，全力進行災後復原，讓各項設施儘速恢復正常運作。

張惇涵補充，明天行程中，總統也將前往慈濟與證嚴法師會晤，感謝慈濟醫院投入此次救災工作；而過去總統時而會與證嚴法師私下晤談、交流意見，明天也將循過去慣例及雙方的溝通，會面將不公開。

張惇涵也提醒，明天上午9點21分，將進行「地震速報測試」，屆時，全國各地都會收到地震速報；9點25分也會向沿海地區民眾發送「海嘯警報測試」，請接獲警報的國人朋友無須驚慌。

張惇涵 地震 法師 蔡英文 證嚴

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