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賴清德接見海外青年 盼大家在僑居地分享台灣價值

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午接見「2022年海外專業青年研習會」學員。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午接見「2022年海外專業青年研習會」學員。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午接見「2022年海外專業青年研習會」學員，他表示，海外青年是台灣國力的延伸，台灣未來發展需要大家投入一分力量，並期盼大家在僑居地分享台灣價值及理念，讓當地企業家、民意代表及政府官員，都可以更清楚台灣是一個怎麼樣的國家。

賴清德致詞時表示，他要代表蔡總統歡迎海外青年回國，感謝大家在僑居地展現台灣精神，不僅在工作崗位上事業有成，也非常關心台灣，並從事社區工作及文化宣傳。海外青年等於是台灣國力的延伸，一代接一代，一棒接一棒，不僅在台灣，也在世界各地展現台灣正面的力量。

賴清德指出，世界已經進入一個新時代，從工業4.0、人工智慧、物聯網、雲端運算、大數據分析、區塊鏈、AR、VR等所帶動的智慧新世代已經來臨，台灣也積極地朝智慧國家的目標前進。因此，蔡總統提出六大核心戰略產業，都是因應下一個時代，台灣應該有的作為。在此狀況下，台灣非常需要青年人，不管是在國內出生、成長、學習的國人，或者像大家生長在僑居地，當台灣有需要的時候，也歡迎能夠回來，提供寶貴的意見，分享他國的做法。

賴清德提到，地緣政治的變化也讓世界進入一個新時代，因此更需要海內外的青年、國人大家團結一致。以智慧新世代及地緣政治兩個面向而言，台灣這幾十年來，在科技產業、工商各個基礎表現不錯，這些也剛好是未來新時代產業鏈必要的關鍵，如果好好推動，將有利於台灣整體經濟發展。

再者地緣政治的變化，固然中國對台灣打壓越來越強烈，但國際社會對台灣的支持也愈來愈明確，像是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參眾兩院不分黨派的國會議員，以及日本與歐洲的國會議員等不斷來到台灣，以行動給予台灣最強力的支持。

 此外，蔡總統的理念就是「冷靜不躁動，理性不挑釁」，對於兩岸政策秉持和平對等、民主對話等原則，受到打壓不退縮，也不會走回對抗的老路，因此台灣贏得國際社會的信賴。

賴清德認為，海外青年在僑居地，如果碰到當地企業家、當地的民意代表，或者有機會碰到當地政府官員，可以分享台灣的價值、理念，讓大家更清楚台灣是一個怎麼樣的國家。青年在海外代表著台灣國力的延伸，台灣未來的發展，需要大家群策群力投入一分力量，因為青年就是國家未來發展的支柱。

青年 賴清德

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