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原轉會會議 蔡英文請原民會持續揭露原民歷史事件真相

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會（以下簡稱原轉會）今天舉行第18次委員會議，由召集人蔡英文總統主持。圖／總統府提供
總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會（以下簡稱原轉會）今天舉行第18次委員會議，由召集人蔡英文總統主持。圖／總統府提供

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會（以下簡稱原轉會）今天舉行第18次委員會議，由召集人蔡英文總統主持，蔡總統表示，請原民會在重大歷史事件叢書的基礎上，持續揭露過去原住民族重大歷史事件的真相，讓社會各界更加認識台灣。

今天會議針對「原住民族重大歷史事件推動情形報告案」，由和解小組主持人文化部次長李連權、歷史小組主持人教育部次長蔡清華及土地小組主持人、原民會副主任委員谷縱喀勒芳安Qucung Qalavangan等人分別提出簡報。並觀看文化部在牡丹社事件再造歷史現場的歷年成果影片。

蔡總統對該報告案裁示表示，「牡丹社事件歷史再造場域計畫」是由部落族人和各級政府通力合作，才讓牡丹社事件當中，豐富的人文地景能夠透過部落主體的觀點來呈現，她的家鄉在屏東，因此對牡丹社事件充滿了關心，也感謝過程當中所有參與人員。

蔡總統說，她要請原民會在重大歷史事件叢書的基礎上，持續揭露過去原住民族重大歷史事件的真相，讓社會各界更加認識台灣。另外，也請文化部在進行文資登錄、保存維護或歷史空間再造時，一定要尊重各族的文化慣習以及族人意願，讓族人們能夠用自己方式及語言，來述說自己的歷史。

蔡總統認為，除了空間的再造，教育也是十分重要的一環。她要請教育部與歷史小組，在未來的課綱規畫、教材教案的設計以及教師的培訓當中，持續深化多元史觀，讓多元史觀可以在校園中真正被理解，也被落實。

原住民 文化部 教育部

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