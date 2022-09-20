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民進黨：盼國民黨勿用天災來做文章 獲取政治紅利

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片

918強震讓花蓮、台東傳出災情，國民黨今批評，蔡英文總統到中央災害應變中心「念完稿就走」，讓花蓮、台東縣政府官員白等2小時，感嘆遇到天災，「馬英九累到打瞌睡，蔡英文直接跑去睡」。民進黨發言人謝子涵表示，國民黨仍持續用天災來做文章獲取政治紅利，到底誰才是眼裡只有選舉？

謝子涵指出，關於9月18日防災中心視導過程中與地方政府連線疏失的問題，蔡英文總統跟內政部早已向花蓮縣與台東縣兩位縣長，及縣府救災團隊表達歉意。事實上，當災情陸續傳出時，國防部花東防衛指揮部立刻完成災情應變中心一級開設。地震發生隔天，蘇貞昌院長也赴花東勘災，指示中央全力支持地方，將災損降到最低，且用最快的時間完成復原。

謝子涵說，地震發生後，全台各地都在努力救災，國民黨台東縣長饒慶鈴被爆出，地震發生時，還在忙跑選舉行程，並未立刻坐鎮台東災害應變中心，至今不針對此事做任何回應，態度閃躲。另外，國民黨前主席江啟臣在地震發生同時，正在為國民黨台中市議員站台時，竟說出「連地表都在搖動，可見他們兩個（盧秀燕和參選議員）的威力是撼動地球。」如此冷血言論遭到砲轟。

謝子涵表示，面對災情，國民黨直到今天還持續用災情做文章、製作網路攻擊圖卡，加深社會對立，這在在凸顯國民黨只想利用災情獲得自身政治紅利。

謝子涵指出，災後的政治口水對救災毫無幫助，到底誰才是心中只有選舉沒有救災？呼籲國民黨不必兩面手法，藉由天災進行政治操作。同時也要提醒民眾，面對未來可能發生的餘震，務必提高警覺做好防災準備。

國民黨 地震 蔡英文

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