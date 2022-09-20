原轉會會議 蔡英文關心花東原鄉、提醒可能有餘震

蔡英文總統今天下午在總統府主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第18次委員會議」，她致詞時表示，就在這幾天，台東跟花蓮地區發生多起地震，並陸續傳出災情。目前救災、救援工作已經大致進行到一個段落，接下來是安置、重建的工作。執政團隊同仁及民意代表，這幾天已前往現場勘災，了解原鄉部落和族人的需求以及可以協助的方向。

蔡總統提到，原轉會有多位委員來自花東地區，希望委員們與家人都平安，也請委員們協助注意族人們的狀況與需求，相互提醒接下來可能還會有餘震的狀況，大家務必要提高警覺，也希望透過中央地方共同來努力，讓族人的生活以及各項運作能早日回復正常。

蔡總統指出，今天是原轉會第18次委員會議，透過今天的會議，繼續來推動原住民族轉型正義的工作。揭露歷史真相、建構屬於原住民族的歷史觀點，並展開更多有意義的社會對話，就是原轉會應該要做的事情。

蔡總統表示，2016年，她代表政府向族人道歉時曾經提到：「過去台灣只有漢人史觀，只會用強勢族群的角度來書寫歷史」。只有發掘更完整的真相，誠懇的面對真相，才能夠實現真正的和解。經過原轉會歷史小組與和解小組的共同努力，這5年來，已經累積許多成果。透過原住民族主體的歷史觀點，開始爬梳、整理更多的歷史記憶，也希望讓原住民族的歷史記憶，可以真正讓所有台灣人民理解，成為可以共同分享的歷史記憶。

蔡總統提到，今天的議程中，和解小組將會報告「原住民族重大歷史事件推動情形」，也會分享各級政府和部落族人合作推動的「牡丹社事件再造歷史場域計畫」。她認為，建構原住民族史觀，能夠豐富台灣的多元史觀，並且促進台灣社會各族群的互相理解。只有當各個族群都能彼此理解，彼此體諒、彼此對話，台灣這塊土地上的多元文化，才能夠共榮共存。

最後，蔡總統表示，今天的會議議程相當扎實，她也要請所有委員，從自己族群的觀點以及個人的經驗和智慧出發，不吝提供建議。隨後，總統聽取「原住民族重大歷史事件推動情形報告案」，瞭解原住民族重大歷史事件各部會的工作進展。