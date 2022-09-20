立院新會期 時力盼平均地權條例等優先法案順利三讀

立法院23日開議，時代力量立院黨團今舉行記者會，說明新會期欲推動的20項優先法案，盼修正平均地權條例、警械使用條例、揭弊者保護法、外役監條例等，能在這個會期順利通過三讀。

時代力量黨團總召邱顯智說，本屆立委任期只剩一年半，但優先法案卻越來越多，代表立法案議事效率不好，讓很多應該優先處理的法案，到現在都還沒處理，這個會期還會遇到地方選舉，呼籲所有立委履行職責，認真審查法案和預算。

邱顯智說，政府應該積極推動「打炒房」措施，將房市管理制度上的漏洞填補到位，減輕人民負擔，時力會把平均地權條例列為優先法案，並提出草案，包括完善預售屋和新建成屋實價登錄和查詢機制，禁止建商、掮客同意或協助紅單、新建成屋契約轉賣，推動地價評議地專業化、透明化，廢除地價評議委員會要包括地方民代的規定，並且上網公開會議紀錄等。

時力黨團副總召陳椒華要求行政部門儘速將廢棄物清理法送到立法院審查，以免廢棄物違法填埋的公害事件接連發生，呼籲執政的民進黨不要再打假球，儘速排審礦業法。

時力幹事長王婉諭表示，不少重要法案已經完成委員會審查，進到等待協商階段，包括犯罪被害人權益保障法、遏止散布性私密影像等相關法案，距離通過只差臨門一腳。

王婉諭指出，「等待政院版」已經變成執政黨拖延重要法案審議和通過的推托之詞，有不少委員提出版本，早就可以審議和通過，卻因為等待行政院的版本而停滯不前，呼籲盡快在這個會期排審和協商。