雜誌施政民調陳其邁登上「進步王」 邁團隊解讀原因

天下雜誌縣市長施政滿意度調查出爐，高雄市長陳其邁進步9名，從19名躍居為第10名，是今年的進步王。市府發言人張硯卿說，2年拚4年展現成果，只要市民有需求，市府團隊就會努力去做，是施政贏得民心原因。

在這份施政滿意度民調中，六都首長多屈居中段班，即將卸任的桃園市長鄭文燦險勝新北市長侯友宜，排名第8，其他依序為陳其邁、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕和台北市長柯文哲。

高雄市政府發言人張硯卿表示，陳其邁施政滿意度排名六都第三，全台排名從19名進步到第10名，整體競爭力排名六都第二，僅次於台北市，施政滿意度大幅度進步，高雄在各項排名也全面進步，高雄社福力滿意度為六都第一。

張硯卿說，陳其邁2年前補選上任後，經歷疫情等考驗，秉持2年拚4年精神，帶領市府團隊拚市政，不只推動產業轉型、增加多元就業機會，同時也照顧市民生活，推動各項托幼、長照社福政策，努力讓市民擁有更好生活品質。施政不分地域、族群、藍綠、世代，市府團隊會謙卑傾聽民意，只要民眾有需求，市府團隊就會努力去做，繼續精進市政。