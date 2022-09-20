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影／潘孟安連4年民調第一破紀錄 笑談卸任最想好好睡

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
天下雜誌公布2022年縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安獲得全國22市縣的第一名，連4年蟬聯第一。圖／取自潘孟安臉書
天下雜誌公布2022年縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安獲得全國22市縣的第一名，連4年蟬聯第一。圖／取自潘孟安臉書

天下雜誌公布2022年縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安獲全國22市縣的第一名，連4年蟬聯第一，打破天下雜誌施政調查紀錄。潘孟安今天感性稱，「這是最棒的畢業禮物！」以此執政成績，卸任將往何處，潘孟安笑說，最想做的是先好好睡一覺，至於政壇瘋傳入閣，目前無此規畫。

天下雜誌調查有兩個項目，一是縣市長施政滿意度調查，另一則為幸福城市大調查。其中，施政滿意度調查部分，潘孟安連續4年稱霸。

潘孟安表示，卸任前受民調肯定，滿心感激又激動，感謝鄉親支持。近8年來抱著跟時間賽跑的心情，把一天24小時當48小時用，沒有路就自己找路，有路就攜手向前衝，謝謝鄉親看到也感受到，用高滿意度給予肯定。

潘孟安強調，因為對家鄉有一份願景及責任才從政，一路上或有風雨、波瀾，但不論在哪個位子，都戰戰兢兢不敢鬆懈，「會繼續打拼到縣長任期最後一天，回饋鄉親熱愛！」

執政獲肯定，且有高民意支持，卸任後將轉戰何方？潘孟安笑稱，最想做的是先好好睡一覺，閒暇親近山海大自然。至於政壇一再傳出入閣傳聞，潘孟安說，目前無此規畫。

潘孟安 天下雜誌

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