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台人認為烏克蘭會贏 卻對台灣沒有信心

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣民意基金會20的民調顯示，47.4%民眾認為烏克蘭將贏得俄烏戰爭，卻有51.2%民眾認為中共會贏台海戰爭，這樣的數據令在場專家擔憂。左起黃柏彰、林濁水與游盈隆（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣民意基金會20的民調顯示，47.4%民眾認為烏克蘭將贏得俄烏戰爭，卻有51.2%民眾認為中共會贏台海戰爭，這樣的數據令在場專家擔憂。左起黃柏彰、林濁水與游盈隆（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「47.4%民眾認為烏克蘭將贏得俄烏戰爭，卻有51.2%民眾認為中共會贏台海戰爭，對國家沒有信心值得擔憂！」台灣民意基金會20日公布民調，我國民眾對烏克蘭打贏俄烏戰爭很有信心，但對於經濟、軍力均優於烏克蘭的台灣沒有信心，讓前民進黨立委林濁水很擔心，呼籲政府要推出因應中共讓人民更安心的措施。

台灣條件比烏克蘭好

台灣民意基金會的民調顯示，47.4%民眾認為烏克蘭將贏得俄烏戰爭，25.1%民眾認為是俄羅斯，但若明天中共對台發動戰爭，51.2%民眾認為中共會贏，只有29.6%認為台灣能贏；43.6%民眾認為國軍面對中共軍事恫嚇的回應太軟弱，另有42.4%不同意，41.2%對於民進黨政府能保衛台灣有信心，51.5%沒有信心。

林濁水表示，台灣與烏克蘭的處境類似，但以全球軍力來看，中國的火力比俄羅斯弱，台灣的軍力比烏克蘭強，台灣的經濟發展比烏克蘭好很多，但烏克蘭有98%民眾認為國家能打贏俄烏戰爭，台灣卻只有29.6%，明明台灣在國際上重要性已經比過去高很多卻還如此，令人擔憂。

政府須有具體措施

「拜登已經公開4次說會防衛台灣！」林濁水強調，台灣在自由民主、產業鏈與地緣戰略上，比起蔣介石時期有更多優勢，而中共的遠洋投射能力比毛澤東時期高很多，絕對會讓自由民主聯盟認為「台灣有事，他們也會有事」，且美國戰前雖說不會介入烏克蘭，但後來給那麼多援助，在戰前明確承諾的台灣只會給更多。

因此他提醒，民調中有50%的中產階級認為國軍對中共的態度太軟弱，中產階級過往是政治理論認為維持民主體制的重要族群，他呼籲蔡總統兩岸不要躁進，如以無人機騷擾金門為例，要拿出具體的SOP讓民眾安心，才能讓民眾對國家信心增加。

國軍應更新裝備

台灣民意基金會研究員黃柏彰分析，對於民進黨保衛台灣的決心有41%，但對政府與國軍的信心只有29.6%；美國的狀況是，即使對敵對政黨不滿，但對於美國政府能否帶領人民克服難關都是有信心的，而台灣為何會呈現這樣的分歧，值得進一步研究。

另外他也指出，雖然民眾對國軍與政府信心不高，但國軍其實因應在裴洛西訪台後的共軍軍演已經竭盡全力因應，但以我國蘭陽艦為例，與共軍軍艦對峙時一比，不僅鏽跡斑斑，軍艦的武力配置也差很多，政府應該儘速更新老舊裝備，才能加強民眾信心。

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烏克蘭 俄烏戰爭 中共

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