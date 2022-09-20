呂秀蓮明發起「愛和平、保台灣」遊行 訴求反戰

前副總統呂秀蓮將於明天晚上6時在大安森林公園發起「愛和平、保台灣」遊行，訴求反戰爭、愛和平。呂秀蓮今天舉行線上記者會，歡迎所有政黨參選人參加，呼籲大家捐棄成見，成為「和平鴿新世代」。

呂秀蓮說，2023年度國防預算增加，代表政府知道戰爭迫在眉睫，全民期待兵役制度立即改革，不必等下一任總統。雖然外界都說2027年以前，中國國家主席習近平要完成建軍攻台準備，但明後年是非常脆弱的時候，現在社會很紛亂，因為地方選舉吵來吵去，互相攻擊。她說，不要想距離2027年還有好幾年，她認為現在就要開始收心警惕，台灣現在沒有多少時間可以穩固和平，明年下半年會因為選舉非常緊張。

呂秀蓮說，歷屆民選總統都沒有用民主公開方式聽人民的聲音，如何形成基本國策，如何面對強大的中國，現在政黨對立，經常一場選舉弄得社會支離破碎。

呂秀蓮呼籲大家成為「和平鴿新世代」，也呼籲「政黨法」重新修訂，總統不應該兼任黨主席。她說，明天要發起的遊行，她定位成凝聚「和平鴿新世代」，國內各政黨對於選舉有輸贏，但共同的大政方針，尤其是兩岸關係，更需要大家捐棄成見認真討論，希望大家明天輕鬆到大安森林公園參加活動，歡迎所有政黨的參選人參加。